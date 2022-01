El Málaga CF no encuentra once titular fijo: 22 alineaciones en 23 partidos de Liga

A José Alberto López no le desaparecen los problemas. Las lesiones, las sanciones por tarjeta roja o por ciclo de amarillas, convocatorias para la sub-21, la pandemia, la irregularidad en los estados de forma… plantear un once titular cada fin de semana se ha convertido en todo un dolor de cabeza para el entrenador del Málaga CF que no encuentra uno fijo. Ni en la defensa ni en el centro del campo ni en el ataque: 22 alineaciones en los 23 partidos que hasta el momento ha disputado el club en LaLiga SmartBank.

Solo en dos ocasiones repitió once titular. Dani Martín en la portería; una defensa formada por Víctor Gómez, Peybernes, Juande, Javi Jiménez; Ramón y Genaro en el doble pivote; las bandas para Brandon y Kevin; Jozabed como mediapunta; y Roberto de 9. Y no le fue mal. Consiguió la victoria contra el Fuenlabrada en La Rosaleda (1-0) en la jornada 8 y sacó un punto en su encuentro frente al Real Zaragoza (1-1) en la jornada 10 en la Costa del Sol. Ya está. Las bajas en la medular y en la defensa, y la falta de continuidad en ataque le han impedido al técnico asturiano plantear un once fijo.

José Alberto siempre ha sido un firme defensor del 4-4-2. Es el sistema que más se ajusta a sus necesidades futbolísticas y el que ha imperado en las alineaciones malaguistas. Siempre parte con las líneas muy juntas tanto para defender como también para atacar. Y a pesar de las continuas bajas, el técnico siempre ha conseguido encajar las piezas necesarias con la intención de mantener el esquema.

El primer debate con la alineación llegó pronto y con la portería. Dani Barrio jugó los cuatro primeros partidos y no recibió ningún gol ante el Mirandés ni el Alcorcón, pero sí contra el Ibiza (2) y el Sporting (2), ambos como visitante. Sin embargo, estas actuaciones iniciales fueron suficientes como para que Dani Martín, guardameta cedido por el Real Betis, fuera desde entonces el cancerbero titular encajando 26 tantos en los 19 partidos que ha disputado en Liga.

Mucho más numerosos han sido los problemas que se ha encontrado José Alberto López en la defensa. El más grave de todos ellos ha sido la ausencia prolongada de Juande por lesión y también la irregularidad en el rendimiento de la zaga al completo. El técnico se ha visto obligado a usar hasta siete combinaciones en la parte de atrás: Ismael, Víctor Gómez y Calero en el lateral derecho; Peybernes, Juande y Lombán como centrales; y Javi Jiménez o Cufré por la izquierda. Aunque la línea más utilizada, solo seis veces, ha sido Víctor Gómez, Peybernes, Juande y Javi Jiménez.

Dificultades tampoco le han faltado con los centrocampistas. Es más, le han sobrado. Primero fue Luis Muñoz y después se han ido lesionando todos paulatinamente. Escassi-Genaro, con más defensa que juego, ha sido el doble pivote por excelencia en este equipo con la aparición, en contadas ocasiones, de Ramón o la presencia de Dani Lorenzo por partida doble. La banda derecha ha pertenecido a Paulino, quien ha jugado 21 partidos. Mientras que en la derecha han estado Kevin, Antoñín, Jairo o el propio Jozabed.

Donde la regularidad ha brillado por su ausencia ha sido en la delantera. Brandon-Roberto, Brandon-Antoñín, Chavarría-Antoñín, Brandon-Sekou, Antoñín-Roberto… José Alberto lo ha probado todo, pero sus jugadores no han sabido responderle con efectividad en el gol. El ataque es un dolor de cabeza y, precisamente, es la parcela en la que se espera que haya pronto una incorporación. Aún más sabiendo que Antoñín tiene muy avanzadas sus negociaciones con el Burgos, según ha informado Sport Direct.

Aunque haya jugadores fijos en el once titular, siempre ha habido combinaciones que lo han hecho irrepetible a excepción de esos dos partidos. Lo más probable es que el número de alineaciones diferentes siga creciendo. Este fin de semana de parón habrá servido para que Álvaro Vadillo y Aleix Febas sigan cogiendo rodaje con sus nuevos compañeros, y no sería de extrañar que alguno formara parte del once inicial ante el Ibiza. Quizás el Málaga CF necesite encontrar regularidad en esa parcela tan necesaria para seguir ajustando los automatismos.

Sigue los temas que te interesan