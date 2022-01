El malaguista Genaro Rodríguez, operado con éxito de la rotura del menisco

Genaro Rodríguez ha sido intervenido quirúrgicamente con éxito de la rotura del menisco externo de su rodilla que se le detectó tras el entrenamiento de este mismo martes, según ha informado el Málaga CF tras pasar por quirófano a última hora del miércoles. El doctor Manuel Leyes ha sido el encargado de realizar la operación en la Clínica CEMTRO de Madrid.

El centrocampista, que aún guarda reposo en la capital, no ha sufrido ninguna incidencia relevante y se le ha retirado la parte del menisco que estaba rota a través de una meniscectomía. Sin embargo, no todas son malas noticias. Tras el anuncio de su lesión, se esperaba que estuviera retirado de los terrenos de juego casi todo lo que falta de temporada, pero ahora informan desde el club si la recuperación es satisfactoria podría estar de nuevo con sus compañeros en un plazo de dos meses.

No obstante, será una baja delicada. Ya desde este mismo sábado ante el Ibiza, donde José Alberto no podrá contar ni con el propio Genaro, ni con jugadores como Escassi o Jozabed. Por lo que la medular no tendrá a un especialista defensivo. Así que el centro del campo lo podrían volver a ocupar Ramón y Aleix Febas. Aun así, parece que los movimientos en esta última fase del mercado de invierno podrían seguir yendo por ese futbolista que pueda seguir ocupando tanto la posición de central como el pivote defensivo.

Chavarría

Además de Genaro, durante estos días también se ha lesionado Chavarría, quien no ha disfrutado de una continuidad física en los últimos meses. Una resonancia magnética determinó que el delantero sufre un edema en aductor mayor de la pierna derecha. No hay tiempo estimado de baja, pero visto el rendimiento en ataque, y una posible salida de Antoñín, sí que parece que será una parcela en la que habrá movimientos en los próximos días.

Este jueves han vuelto al trabajo Dani Barrio, que contaba con un permiso especial del club, y Paulino, quien se ha ejercitado en el gimnasio como ejercicio de prevención.

Sigue los temas que te interesan