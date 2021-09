Maribel Rodríguez (WTTC): "El turismo espacial crece porque cada vez buscamos más experiencias en viajes"

Maribel Rodríguez entró a formar parte de WTTC en 2014 y es la vicepresidenta sénior de miembros y comercial. También es presidenta de Women leading tourism, una organización que busca hacer más presente a la mujer en la dirección de las empresas hoteleras y turísticas.

Interviene este jueves en el encuentro Sutus 2021, organizado en Les Roches Marbella, con un panel dedicado a la organización en la que trabaja y su relación con el turismo espacial de lujo. Antes de su presentación, atiende a EL ESPAÑOL de Málaga

¿Cuál es su papel en este encuentro?

Mi función no es tanto hablar del turismo en el espacio como de turismo en general. En WTTC, donde soy vicepresidenta, tiene como objetivo dinamizar la agenda del sector. El WTTC está formado por los CEO de las empresas más importantes de turismo a nivel mundial. El fin es poder explicar al sector público cómo impacta el turismo en el empleo o la economía. Es decir, trabajamos con gobiernos e instituciones de todo el mundo.

Dentro del propio sector hay muchos segmentos, como el lujo. En las tendencias es donde empiezan a surgir este tipo de turismo espacial o acuático, que avanzan a pasos agigantados. Lo que buscamos cada vez más es el turismo experiencial, donde estos dos tipos de turismo son más importantes cada día.

¿El turismo nacional en cada país ha crecido en todos los países por motivo de la pandemia? En el caso de España, el turismo rural se ha multiplicado gracias a viajeros locales.

Lo primero es que no se ha podido viajar. Por eso, al cerrarse las fronteras, nos hemos quedado en nuestros países. Pero por otro lado, hay países que tienen una gran demanda interna. En cualquier caso, lo que hay es una conclusión clara: la gente quiere viajar. Y esto nos da una lección, y es que queremos diversificar los productos. El turismo de interior se ha visto beneficiado, y eso es una ayuda que ha mantenido el sector. Aunque, eso sí, para un país como España es una pena haber perdido tanto turismo internacional. Tenemos una gran posibilidad para resolver el modelo de país, de turismo, que queremos en España. Todo tiene una lectura buena y una mala.

¿Está cambiando el tipo de turista? Es decir, personas que viajen menos pero gasten más buscando experiencias.

Las tendencias nuevas han cambiado. Ahora se es más flexible, se toman decisiones más a última hora. La gente viaja más días, muchas veces provocado por la Covid-19. Lo que el cliente va a buscar ahora no tiene sólo que ver con las ganas de viajar, sino con las condiciones. Ahora mismo se es más cauto y más previsor. Se tienen en cuenta factores como la salud, la sostenibilidad. Ya no se viaja a sitios que me gustan, sino a lugares que cumplen con una serie de valores que comparto.

El elemento clave en esta última temporada ha sido la seguridad con motivo de la Covid. ¿Esto ha venido para quedarse?

Por un lado, la seguridad entendida como sanitaria, se va a incorporar a la cadena de valor. Ya se incorporó la seguridad en 2001 después del 11S. Igual que de ese pasado mantenemos los arcos de seguridad, etc. y se incorporó a nuestros viajes, la sanitaria también. Ahora tenemos que analizar y encontrar un framework común a todo el mundo. Por ejemplo, las condiciones para viajar en avión a Portugal y a España son diferentes en lo que respecta a la seguridad Covid: a EE. UU. no podemos ir, para Londres tengo que hacer otras cosas...

Tenemos que saber qué va a quedar de todo esto. ¿Los PCR? ¿Las mascarillas? ¿La distancia?

¿Hay una realidad en el mercado de turismo subacuático y aeroespacial o es más un deseo por parte de este evento?

Se están desarrollando muchas ideas de negocio. El turismo espacial no es nuevo, lleva hablándose mucho tiempo, pero tarda en producirse muchos años. Ahora ya hay varias empresas en el mundo. Obviamente, todo el mundo quiere ver el planeta desde arriba y quiere viajar al espacio; el cliente busca experiencia. Cuantas más empresas haya, mejor, porque habrá más competencia y se avanzará más rápido.

Estos tipos de turismo son muy concretos. El subacuático tiene mucho recorrido en España, por ejemplo: hay galeones, historia... muchísimo y mucha gente interesada en venir. Cuando un cliente hace un viaje subacuático, además, después hace uso de las infraestructuras locales.

Dentro de estas tendencias, desde WTTC, ¿qué representatividad tienen estos dos modelos de negocio dentro de la organización?

Actualmente no tenemos socios que se dediquen exclusivamente a esto, pero sí tenemos muchas organizaciones que van a estar en su catálogo. WTTC cuenta con las empresas más disruptivas y las más tradicionales del sector. Cuando esas empresas estén en activo, estarán con nosotros y les daremos la bienvenida. Aquí trabajamos conjuntamente de manera transversal para hablar de la importancia del turismo en la economía o el empleo.

