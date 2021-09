El Puerto de Málaga tiene previsto recibir 17 escalas de buques de crucero en septiembre

El Puerto de Málaga tiene previsto recibir 17 escalas de buques de crucero durante el mes de septiembre, lo que supone un importante incremento del tráfico desde su reactivación el pasado 15 de junio.

Han explicado que habitualmente el mes de septiembre comienza un aumento de escalas respecto a los meses estivales, camino a una de sus temporadas altas en la zona, el otoño, con los meses de octubre y noviembre como protagonistas -la primavera sería el otro punto álgido del año-.

En esta ocasión, se repite la tendencia con las escalas previstas para este mes, que aumentan desde las cinco recibidas en agosto, tres en julio y dos en junio.

Escalas

En concreto, este jueves, 2 de septiembre, se inaugura el mes con la visita del AIDAstella, que ya hizo una visita el pasado mes de agosto. Esta compañía también realizará la segunda escala del mes, el 7 de septiembre, con su buque AIDAperla, el primero que nos visitaba en itinerario internacional, y que repetirá estancia el 21 de septiembre.

El día con mayor número de escalas será el 30 de septiembre, cuando se recibirá la visita de cuatro buques: dos de pequeño tamaño, como son el Clio de Grand Circle Cruise Line y el World Navigator de Mystic Cruises, acompañados del Iona de P&O y el Mein Schiff 3 de TUI Cruises.

El 15 de septiembre se contará con tres escalas, de los buques Borealis de Fred Olsen, Marella Explorer de Marella Cruises y Viking Sky de Viking Ocean Cruises.

Ambas jornadas, han detallado desde el Puerto en un comunicado, serán testigo de la primera visita en el recinto portuario malacitano de sendos buques de crucero: el Borealis de la naviera británica Fred Olsen el 15 de septiembre y el World Navigator, buque de nueva construcción de Mystic Cruises el 30 de septiembre.

Otro hecho destacable es la visita del buque The World, un buque particular ya que no es un crucero al uso, sino que sus pasajeros tienen la propiedad de sus camarotes, y que ya ha visitado el Puerto con anterioridad. En esta ocasión lo hará entre los días 27 y 29 de septiembre, pasando dos noches en nuestro destino y realizando operativa en base.

Las navieras Costa Cruceros y MSC Cruceros, que suelen visitar el puerto de Málaga con asiduidad, también retomarán sus visitas al destino en septiembre: el Costa Fascinosa lo hará el 26 de septiembre, y el MSC Virtuosa llegará el 24 de septiembre, realizando operativa de base para algunos pasajeros y tránsito para otros.

Completan el mes otra escala del Marella Explorer de Marella Cruises el 28 de septiembre, la naviera Viking Ocean Cruises con el Viking Jupiter el 25 de septiembre, y dos escalas de la naviera TUI Cruises, el Mein Schiff 2 y el Mein Schiff 3 los días 21 y 24 de septiembre, respectivamente. A día de hoy, han detallado estas son las escalas confirmadas, sin perjuicio de que puedan darse algunos cambios de última hora.

Seguridad y recuperación económica

Por otro lado, han incidido en que la seguridad respecto a la salud continúa siendo prioritaria en estas escalas, manteniendo las navieras de crucero estrictos protocolos, aprobados por las autoridades sanitarias locales y complementados por las acciones llevadas a cabo en el Puerto de Málaga y en las terminales de crucero, gestionadas por Málaga Cruise Port, así como durante las visitas al destino.

La tendencia del sector en estos momentos continúa siendo el mantenimiento de aforos reducidos a bordo, y el desarrollo de experiencias en burbuja. Según aseguran, la industria del crucero apoya la reactivación económica local, tan importante en estos momentos, incrementándose a medida que se pueda ampliar la actividad.

