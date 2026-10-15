Vithas Málaga, uno de los centros sanitarios galardonados en los Premios Hospitales TOP 20 de IQVIA

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LO ESENCIAL Las claves El Hospital Vithas Málaga ha sido galardonado en la vigésimo sexta edición de los Premios Hospitales TOP 20 de IQVIA en el área de Gestión hospitalaria global. Un total de seis centros del grupo Vithas han sido premiados, incluyendo Vithas Vigo, Castellón, Vitoria y Medimar. Más de 200 hospitales públicos y privados han participado en esta edición, que evalúa la calidad asistencial, eficiencia y gestión mediante más de 120 indicadores.

El Hospital Vithas Málaga ha sido galardonado en los Premios Hospitales Top 20 convocados por IQVIA, que reconocen la excelencia, calidad asistencial, la eficiencia y la buena gestión de los centros sanitarios públicos y privados en España.

Además, en esta vigésimo sexta edición de los premios, convocados por IQVIA, otros cinco hospitales Vithas también han sido premiados.

En concreto, Vithas Málaga ha destacado en el área de Gestión hospitalaria global, donde también han premiado a Vithas Vigo. El Hospital Vithas Castellón ha sido premiado en el área de Musculoesquelético nivel II (hospitales con cirugía de espalda).

Además, Vithas Vitoria ha sido galardonado en el área de Urgencias nivel I (hospitales privados) y Vithas Medimar también ha sido premiado en el área de Gestión hospitalaria global en la categoría de hospitales privados pequeños.

Por otro lado, Vithas Málaga también ha quedado finalista en el área de Musculoesquelético, junto con el Hospital Universitario Vithas Madrid La Milagrosa, en el área de UCI; el Hospital Vithas Málaga, en el área de Musculoesquelético; y Vithas Medimar, en el área de Urgencias.

Este año han participado más de 200 hospitales públicos y privados de España, según han informado en un comunicado.

Los premios Hospitales TOP 20 se basan en la comparación de resultados entre centros sanitarios españoles, públicos y privados, que se someten voluntariamente a la evaluación de una treintena de procesos que contienen más de 120 indicadores en 8 áreas clínicas. Ofrece así un análisis comparativo y objetivo para mejorar la calidad y la eficiencia del sector sanitario.

"Este nuevo reconocimiento evidencia que la calidad asistencial no es una aspiración de nuestros hospitales, sino una forma de trabajar transversal y estructurada. Mi felicitación a todos ellos”, afirma Pedro Rico, CEO de Vithas.