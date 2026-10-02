Quirónsalud Málaga convierte su hospital en un gran aula con 281 participantes y 46 profesionales en dos jornadas prácticas

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LO ESENCIAL Las claves Las I Jornadas Formativas de Quirónsalud Málaga reunieron a 281 participantes y 46 docentes los días 1 y 2 de octubre. Tres espacios del hospital acogieron talleres y sesiones simultáneas para compartir conocimiento entre profesionales y alumnos de distintas áreas. El programa abordó atención al paciente crítico y al recién nacido, quimioterapia, accesos vasculares, nutrición enteral, urgencias y cuidados postoperatorios. La formación priorizó la práctica y la simulación clínica, con ejercicios de sutura, inmovilización, triaje, seguridad radiológica y manejo de heridas.

La Unidad de Proyectos e Innovación (UPI) del Hospital Quirónsalud Málaga ha convertido tres salas del centro en un aula en la que impartir talleres y sesiones prácticas impartidas por profesionales del propio hospital.

En estas I Jornadas Formativas Quirónsalud Málaga, celebradas los días 1 y 2 de octubre, se han reunido 281 participantes y 46 docentes en torno a un objetivo común: compartir conocimiento y experiencia entre compañeros para seguir mejorando la atención y los cuidados que se prestan a los pacientes.

Bajo la filosofía "de todos para todos", las jornadas han sido concebidas con un marcado carácter multidisciplinar y abiertas a las diferentes categorías profesionales y alumnos del hospital.

Durante dos días, tres espacios (Salón de actos Dra. Villalta, Sala de Simulación y Sala UPI) han desarrollado actividad formativa de manera simultánea, permitiendo abordar contenidos muy diversos y, especialmente, trasladar a la práctica el conocimiento acumulado por los propios profesionales de Quirónsalud Málaga.

La formación ha recorrido buena parte de la actividad asistencial del hospital. Entre los contenidos desarrollados se encuentran la atención integral al recién nacido patológico, el manejo del paciente crítico, los cuidados durante el puerperio y del recién nacido, la administración de quimioterapia y actuación ante extravasaciones, los accesos vasculares ecoguiados, el manejo de drenajes y ostomías, el reservorio venoso subcutáneo, la alimentación enteral o la Unidad del Dolor Agudo postoperatorio.

Una formación eminentemente práctica

El programa ha concedido un protagonismo especial al aprendizaje práctico. Los participantes han podido formarse en técnicas de sutura, inmovilizaciones, movilización de pacientes en hospitalización y quirófano, manejo de gafas y mascarillas de alto flujo, así como en triaje de Urgencias, estudios diagnósticos invasivos de mama y protección radiológica y seguridad básica. También se ha dedicado un espacio específico al Programa HÉROES, centrado en el manejo integral de heridas y la seguridad del paciente.

La simulación clínica ha constituido otro de los ejes fundamentales de la programación. El segundo día de las jornadas ha incluido dos grandes talleres impartidos por el equipo de instructores de simulación, reforzando una metodología que permite entrenar procedimientos, toma de decisiones y trabajo en equipo en escenarios próximos a la realidad asistencial.

46 profesionales convertidos en profesores de sus compañeros

Uno de los principales valores de esta primera edición ha sido precisamente que el conocimiento ha partido de los propios profesionales del hospital. Un total de 46 docentes han compartido experiencia, procedimientos y buenas prácticas con sus compañeros, convirtiendo durante dos jornadas el hospital en un gran espacio de aprendizaje colectivo.

"Compartir lo que sabemos y aprender unos de otros es la base del espíritu cooperativo. En organizaciones tan complejas como un hospital, sumar conocimientos y distintas miradas es la vía que nos permite seguir avanzando juntos", destaca María José León, responsable de Transformación Digital de la UPI y directora del comité organizador de las Jornadas Formativas del Hospital Quirónsalud Málaga.

Este planteamiento ha permitido poner en contacto perfiles y áreas asistenciales diferentes y generar un espacio en el que quien habitualmente desarrolla una técnica o procedimiento se convierte en formador de otros compañeros, favoreciendo la circulación interna del conocimiento y poniendo en valor el talento existente dentro del propio hospital.

La celebración de estas primeras Jornadas Formativas responde así a una concepción de la formación continuada que va más allá de la actualización técnica: "compartir conocimiento contribuye también a reforzar equipos, mejorar la coordinación entre profesionales y extender una cultura común de calidad y seguridad del paciente".

Con 281 participantes, 46 profesores, tres salas funcionando simultáneamente y dos días de actividad, esta primera edición nace con vocación de convertirse en un punto de encuentro para los profesionales de Quirónsalud Málaga.

Las jornadas concluyen con una idea que resume el espíritu con el que fueron concebidas: el conocimiento adquiere todavía más valor cuando se comparte. Una primera edición que pone los cimientos para continuar creando espacios en los que enseñar, aprender y avanzar juntos.