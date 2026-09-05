Crecen los casos de gripe A, Covid y virus respiratorios antes de la vuelta al cole en Málaga: los consejos del Dr. Baca

Manolo Baca, jefe de pediatría de Quirónsalud en Málaga, en la puerta de Urgencias. Hospital Quirónsalud Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Los casos de gripe A, Covid y otros virus respiratorios han aumentado entre un 20 y 30% en las urgencias de Málaga, según el Hospital Quirónsalud. La vuelta al colegio incrementa la transmisión de virus entre los niños, que pasan muchas horas juntos en las aulas. El Dr. Manuel Baca recomienda medidas como lavarse las manos, ventilar bien las aulas, no compartir botellas y evitar acudir a clase si el niño está enfermo. Se aconseja prestar atención a síntomas graves en los niños y mantener hábitos saludables como dormir bien, buena alimentación, actividad física y evitar el humo del tabaco.

El calor, los aire acondicionados, un mayor contacto físico... Todo está derivando en un aumento de los casos de gripe A, Covid y en la proliferación de otros virus respiratorios en Málaga.

Así lo indican desde el Hospital Quirónsalud Málaga, donde apuntan que ha habido un incremento de entre el 20 y el 30% de la actividad en Urgencias por estos motivos.

Manuel Baca es el jefe de pediatría de este hospital. Asegura que ahora, en plena vuelta al cole, los virus respiratorios se propagan con más facilidad y hay que tener cuidado.

“Miles de niños vuelven a pasar varias horas al día juntos en aulas, multiplicándose nuevamente las oportunidades de transmisión. Los niños regresan al colegio, ya muchos con mocos y tos, por lo que se prevé que aumente aún más este pico de virus respiratorios”, indica.

No se trata de generar alarma, pero sí de tomar las medidas oportunas.

“No se trata de convertir el colegio en un espacio estéril, sino de recuperar hábitos sencillos: lavarse las manos, cubrirse al toser, no compartir botellas, ventilar y evitar acudir a clase cuando el niño está realmente enfermo”, añade el pediatra.

Baca pone énfasis, sobre todo, en la ventilación, que corra el aire.

“Durante años hemos identificado prevención con lavarse las manos. Sigue siendo fundamental, pero hoy sabemos que también debemos cuidar el aire que respiramos y ventilar con regularidad los espacios interiores”, explica.

Y hay que saber diferenciar lo que es un simple resfriado de algo más grave. Si hay fiebre, mal estado general, dificultad respiratoria, decaimiento, vómitos o imposibilidad de comer o beber hay que ir al médico.

Si son niños muy pequeños se debe prestar especial atención a signos como respiración rápida o dificultosa, hundimiento de las costillas al respirar, rechazo persistente de líquidos, somnolencia excesiva o un empeoramiento llamativo del estado general.

Y, tengan un virus respiratorio o no, Baca siempre recomienda “dormir adecuadamente, alimentarse bien, realizar actividad física, tener las vacunas correspondientes a la edad y evitar la exposición al humo del tabaco. Además, favorecer el juego y las actividades al aire libre, que aportan actividad física, reducen el tiempo de pantallas y aumentan la exposición a la luz natural”.