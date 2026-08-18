Así es la nueva técnica del Hospital Costa del Sol que permite localizar las venas y reducir los pinchazos

Profesionales del equipo de la UCI del Hospital Costa del Sol. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Costa del Sol incorpora una técnica ecoguiada para localizar venas y reducir pinchazos en pacientes críticos. La canalización ecoguiada permite visualizar vasos sanguíneos en tiempo real y mejora la precisión y seguridad del acceso vascular. Esta técnica reduce el dolor, el riesgo de complicaciones y agiliza la administración de tratamientos complejos en la UCI. Desde junio de 2026, la UCI ha canalizado 61 dispositivos con esta técnica, beneficiando a unos 550 pacientes anualmente.

Visualizar los vasos sanguíneos en tiempo real mediante ultrasonidos y realizar el implante con mayor precisión ya es posible para los profesionales del Hospital Universitario Costa del Sol porque ha incorporado a su Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) una técnica avanzada para facilitar el acceso vascular de los pacientes críticos.

Se trata de la canalización ecoguiada de líneas venosas medias y de catéteres centrales de inserción periférica (PICC), según han informado en un comunicado.

La técnica está desarrollada íntegramente por profesionales de enfermería especializada de la UCI, con formación específica, alta cualificación y amplia experiencia en el manejo de pacientes críticos.

De este modo, el equipo de enfermería asume tanto la valoración como la canalización y el seguimiento de estos accesos vasculares.

Cuando el acceso mediante un catéter PICC no es posible y es necesario recurrir a un catéter venoso central, el implante lo realiza un médico intensivista. Además, este profesional permanece disponible para prestar apoyo al equipo de enfermería especializada de la UCI cuando la complejidad del procedimiento así lo requiere.

La canalización vascular ecoguiada consiste en la utilización de un ecógrafo portátil por parte del personal de enfermería para guiar la inserción de catéteres venosos o arteriales.

A diferencia de los métodos tradicionales a ciegas, basados únicamente en la palpación o la anatomía de superficie, el ecógrafo permite visualizar de forma directa y nítida las estructuras vasculares del paciente, las dimensiones del vaso, su profundidad y las posibles variantes anatómicas o la presencia de trombosis previas. Esto permite puncionar con total precisión, seleccionando el mejor acceso posible y reduciendo el margen de error.

La Junta ha señalado en un comunicado que la puesta en marcha de esta técnica "no habría sido posible sin el firme compromiso del equipo de enfermería de la UCI del Hospital Universitario Costa del Sol, el cual ha superado rigurosos planes de formación teórica y práctica en ecografía clínica vascular".

"La incorporación de la canalización eco guiada de la mano de nuestra enfermería especializada representa un salto cualitativo incalculable en la calidad de los cuidados intensivos. Son profesionales altamente formados que aportan seguridad y destreza en momentos críticos", ha señalado la directora de Enfermería del HUCS, Carmen Cuenca.

Beneficios y ventajas

Para las personas ingresadas en el hospital que acuden al Hospital de Día y presentan frecuentemente un capital venoso frágil o deteriorado debido a la gravedad de su estado, esta técnica aporta ventajas fundamentales.

En primer lugar, destaca la reducción del dolor y el sufrimiento, ya que se evitan las punciones múltiples e infructuosas que generan ansiedad y molestias innecesarias al paciente.

Asimismo, se logra una mayor seguridad clínica al disminuir de forma drástica el riesgo de complicaciones graves durante la inserción, tales como hematomas, punciones arteriales accidentales o neumotórax en vías centrales.

Por último, se facilita la administración eficaz de tratamientos al garantizar una vía segura y rápida para la infusión de fármacos vasoactivos complejos, nutrición parenteral y sueroterapia intensiva sin interrupciones.

Por otro lado, desde el punto de vista del equipo multidisciplinar de la UCI, el uso protocolizado de los accesos vasculares ecoguiados aporta grandes beneficios operativos.

Entre ellos se encuentra la optimización del tiempo asistencial, pues al reducir los fallos en la canalización se agiliza la instauración de tratamientos urgentes y críticos.

De igual modo, se experimenta una menor carga de estrés y frustración profesional al incrementarse la tasa de éxito al primer intento, favoreciendo al mismo tiempo el empoderamiento y el desarrollo competencial mediante el reconocimiento de la enfermería avanzada basada en la evidencia científica.

Esta técnica avanzada se encuentra integrada en la práctica clínica habitual de la UCI del Hospital Universitario Costa del Sol desde el pasado mes de junio de 2026.

Desde esta fecha se han canalizado ya por parte de la Enfermería del Equipo de Terapias Intravenosas y Accesos Vasculares Complejos un total de 61 dispositivos de los cuales el 11,5% han sido Catéteres Venosos Centrales y el 88,5% han sido PICC y Líneas Medias.

Antes de esta ampliación de cartera de servicio de Enfermería, en 2024 la Enfermería de la unidad de Cuidados Intensivos del centro canalizó un total de 81 dispositivos y en 2025 un total de 75 por año.

De cara al futuro, se estima que cada año puedan beneficiarse de esta técnica avanzada de canalización ecoguiada alrededor de 550 pacientes en este centro hospitalario, garantizándoles una estancia más segura y confortable.