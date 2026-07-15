Estos son los siete centros de salud que abren por las tardes este verano en Málaga: cinco tienen puntos de urgencias

Personas esperando a las puertas de un centro de salud de Málaga. P.T.

Las claves

Las claves Generado con IA Siete centros de salud de Málaga atenderán por las tardes este verano, desde el 29 de junio hasta el 11 de septiembre. Cinco de estos centros ofrecen puntos de urgencias abiertos de 20:00 a 08:00 horas y 24 horas los fines de semana y festivos. El Sindicato Médico de Málaga critica la falta de contrataciones de médicos y el cierre de centros en horario vespertino. El Plan de Verano 2026 prevé una inversión de 31,1 millones de euros y la contratación de 7.235 profesionales, un 24,5% más que el año anterior.

El verano trae consigo el terral, las vacaciones y el cambio de horario en la Atención Primaria en Málaga. Este verano son siete centros de salud los que atenderán a pacientes por las tardes en el Distrito Sanitario Málaga.

La modificación del horario de apertura comenzó el pasado 29 de junio y se mantendrá hasta el próximo 11 de septiembre. De esta manera, la mayoría de los centros de salud abrirán de 8.00 a 15.00 horas, salvo siete que atenderán a pacientes de 15.00 a 20.00 horas.

Los puntos habilitados en este horario son el C.S. Churriana; el C.S. Colonia Santa Inés-Teatinos; el C.S. Cruz de Humilladero; C.S. El Palo; C.S. La Roca; C.S. Puerta Blanca; y C.S. Rincón de la Victoria, según las fuentes consultadas por este periódico.

Por otro lado, algunos centros de salud de este Distrito Sanitario cuentan con puntos de urgencias que permanecen abiertos de 20.00 a 08.00 horas. Además, sábados, domingos y festivos abren 24 horas al día.

Por tanto, si alguien tiene una urgencia a última hora del día o durante la noche, podrá ser atendido en el C.S. Churriana; C.S. Cruz de Humilladero; C.S. El Palo; C.S Puerta Blanca; o C.S. Rincón de la Victoria.

Cabe recordar que el Sindicato Médico de Málaga (SMM) ha asegurado que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha vuelto a "fallar" con el Plan de Verano y consideran que el "establecer una buena planificación" es "la asignatura pendiente" del SAS.

Durante el verano, incrementa la población y con este plan, según el SMM, caen las contrataciones de médicos, se reducen las camas disponibles y se cierran los centros de salud en el horario de tarde.

Todo ello "plantea una situación preocupante y desalentadora en los hospitales y centros de atención primaria de la provincia".

"Si bien parece existir una mayor dotación presupuestaria, dicho incremento se refiere prácticamente en su totalidad a personal sanitario no facultativo y personal de gestión y servicios", señalaron.

En contraposición, remarcan que "el número de nombramientos temporales que se han ofertado a los facultativos de la provincia apenas varía del existente el pasado año, volviendo a ser claramente insuficiente para la adecuada cobertura de las necesidades".

Inversión Plan de Verano 2026

Según los datos de la Junta de Andalucía, el Plan de Verano 2026 iba a suponer una inversión de 31,1 millones de euros para contratar a 7.235 profesionales que supone un crecimiento del 24,5% respecto al 2025, que fueron 5.809. Para estas contrataciones hay previstos inicialmente 31,1 millones, mientras que en 2025 fueron 23,2, lo que supone un 34% más.

En cuanto a la Atención Primaria, han reorganizado su actividad durante el periodo estival para "asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía con el mayor nivel de calidad y eficiencia".