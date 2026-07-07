Un acuerdo mejora la atención a los pacientes ostomizados en Málaga: accederán a consultas especializadas en Vithas

Las claves

Las claves Generado con IA Pacientes ostomizados de Málaga podrán acceder a consultas especializadas de estomaterapia en el Hospital Vithas Málaga gracias a un nuevo acuerdo con la asociación OSMA. El servicio estará dirigido por la enfermera estomaterapeuta Alejandra Mera, con más de 20 años de experiencia, y se ofrecerá todos los viernes por la mañana. Las consultas estarán cubiertas por seguros médicos privados y mutualidades de funcionarios, lo que elimina el coste directo para los pacientes. La iniciativa refuerza la atención integral, el seguimiento profesional y la calidad de vida de los pacientes ostomizados y sus familias en Málaga y su provincia.

Los pacientes ostomizados malagueños podrán acceder a consultas de estomaterapia en el Hospital Vithas Málaga. La asociación OSMA y el centro sanitario han formalizado un acuerdo de colaboración "trascendental", según lo expuesto en un comunicado.

Con este convenio, el centro hospitalario se posiciona como "un referente" en la atención integral para este colectivo, permitiendo que los pacientes ostomizados que cuentan con seguro médico privado o pertenecen a mutualidades de funcionarios como Muface, Isfas y Mugeju puedan recibir atención especializada de estomaterapia bajo la cobertura de sus respectivas pólizas.

En este punto, la doctora Estela Díaz, directora médica del Hospital Vithas Málaga, ha señalado que "a partir de ahora, cualquier paciente ostomizado que tenga su póliza de salud con las compañías con las que trabajamos, o pertenezca a una mutualidad de funcionarios, podrá acudir a nuestra consulta especializada de los viernes.

Asimismo, ha hecho hincapié en que lo más importante para estos pacientes es que "con este acuerdo, además ponemos a su disposición una reconocida estomaterapeuta como Alejandra, lo cual convierte ya al Hospital Vithas Málaga en centro de referencia para los pacientes ostomizados de Málaga y su provincia".

Díaz ha explicado que la consulta especializada estará dirigida y coordinada por Alejandra Mera, destacada enfermera estomaterapeuta con más de 20 años de experiencia, y se llevará a cabo todos los viernes en horario de mañana.

Así, ofrecerá un seguimiento profesional continuo que es vital para la prevención de complicaciones, el autocuidado y la adaptación emocional tras una cirugía con ostomía. Al integrar este servicio en la cobertura de las aseguradoras, Vithas Málaga garantiza que los pacientes con seguro privado o mutualistas reciban una atención de alta calidad técnica y humana, permitiéndoles centrarse en su recuperación sin la preocupación añadida del coste económico directo.

Por su parte, Salvador Navas Rueda, presidente de la asociación Ostomía Málaga (OSMA), ha asegurado que "este acuerdo con Vithas Málaga es una victoria para todas aquellas personas portadoras de una ostomía, residentes tanto en la capital costasoleña como en su provincia. Saber que ahora nuestra compañía aseguradora cubrirá estas consultas en un centro de referencia como Vithas Málaga nos da una enorme tranquilidad".

Al respecto, ha añadido que "es un reconocimiento a nuestras necesidades y un alivio para las familias que ya atraviesan una situación de salud compleja, las cuales podrán desde ahora contar con un servicio profesional y totalmente centralizado en un mismo centro hospitalario".

Esta iniciativa refuerza el compromiso de Vithas Málaga, OSMA y también la delegación provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), quien acompaña y asesora a OSMA, con el objetivo último de seguir mejorando la calidad de vida de las personas con cáncer y sus familiares.

En suma, precisan, "al facilitar el acceso a través de las compañías aseguradoras y mutualidades, se establece un modelo de atención sostenible y especializado que garantiza que el seguimiento profesional sea una realidad accesible para este colectivo, contribuyendo a una mejor recuperación y a una plena integración en su vida cotidiana".