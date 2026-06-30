Así es ROSA, el robot que ayuda a colocar prótesis con precisión milimétrica y que acaba de llegar a Quirónsalud Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El robot ROSA ha llegado al Hospital Quirónsalud Málaga para asistir en cirugías protésicas de rodilla y cadera con alta precisión. ROSA permite planificar y ejecutar intervenciones adaptadas a cada paciente, proporcionando información objetiva en tiempo real sobre la anatomía y función articular. El sistema mejora la seguridad y predictibilidad quirúrgica, optimiza la alineación de las prótesis y favorece una recuperación funcional más rápida. La tecnología de ROSA evita la necesidad de tomografías previas, reduciendo la exposición a radiación para los pacientes.

El robot ROSA (Robotic Orthopedic Surgical Assistant), un sistema de asistencia quirúrgica de última generación destinado a la cirugía protésica de rodilla y cadera de alta precisión llega al Hospital Quirónsalud Málaga.

ROSA, según han explicado en un comunicado, permite al especialista planificar y ejecutar la intervención con una precisión milimétrica y adaptada a las características anatómicas de cada paciente.

“Gracias a la generación de datos y posicionamiento en tiempo real, el sistema nos ayuda a una colocación mucho más exacta de los implantes y a un mayor respeto por los tejidos blandos durante la cirugía”, explica Jaime Dalla Rosa Nogales, cirujano ortopédico y traumatólogo referente en la implantación de este sistema de cirugía robótica en Quirónsalud Málaga.

Este robot ofrece información objetiva en tiempo real sobre la morfología, funcionalidad del miembro a tratar (grados de flexión y rotación) y la tensión de los ligamentos y tejidos blandos que lo rodean.

De este modo, los cirujanos pueden personalizar el tratamiento y adaptarlo minuciosamente a cada caso para conseguir una cirugía más reproducible y con resultados clínicos optimizados.

En este sentido, el traumatólogo hace hincapié en que el robot no sustituye en ningún momento al cirujano, ya que "no toma decisiones ni realiza la intervención de forma autónoma".

Esta herramienta de alta precisión consiste en una "guía en la ejecución de los cortes óseos y la implantación de las prótesis, ampliando las capacidades del especialista y aportando una mayor seguridad y predictibilidad durante el procedimiento”, según el doctor Dalla Rosa.

El objetivo principal en la artroplastia total de rodilla, por ejemplo, es reproducir de la manera más fiel posible la biomecánica natural de la articulación.

Entre las principales ventajas de esta tecnología, respaldadas por la evidencia científica, destacan la optimización de la alineación de la prótesis, una menor agresión a las estructuras anatómicas y una recuperación funcional y rango de movimiento muy favorables en los primeros meses tras la intervención.

Además, una de las grandes virtudes del sistema es que permite la planificación intraoperatoria sin necesidad de realizar tomografías (TAC) previas, evitando radiación innecesaria al paciente.

Rafael López Arévalo, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Quirónsalud Málaga, sostiene que "la cirugía asistida por robot representa una evolución natural hacia procedimientos cada vez más precisos y personalizados. Nuestro objetivo es seguir poniendo la mejor tecnología basada en la evidencia al servicio de nuestros pacientes y de nuestros profesionales”.