Uno de cada cinco pacientes no consigue cita en un centro de salud de Málaga cuando la solicita

Las claves

Las claves Generado con IA El 21% de los pacientes en Málaga no logra obtener cita presencial en su centro de salud cuando la solicita. La demora media para conseguir cita en la provincia es de 8,4 días, muy por encima de los estándares recomendados (24-48 horas). Las zonas con mayor espera son Coín (12,8 días), Alhaurín el Grande (11,67) y Rincón de la Victoria (11,66). El informe destaca que la elevada demora y la falta de citas afectan la accesibilidad y la seguridad de los pacientes.

Una de cada cinco pacientes que piden cita en un centro de salud de Málaga no la puede obtener cuando la solicitan. Esta es una de las conclusiones del III Estudio de demoras en Atención Primaria en la provincia elaborado por el grupo de Jubilad@s del SAS.

Los datos, recabados entre el 10 y 12 de junio, reflejan que el 21% de los pacientes (228 casos) no pudo conseguir cita presencial y el 30% (313 casos) no consiguió una cita telefónica.

"No se trata de que la aplicación de citas esté caída o bloqueada, sino que devuelve a la petición de cita un mensaje que indica que en ese momentono es posible gestionarla", aseguran en el informe.

Demora por distritos

A esta dificultad para conseguir cita, según el estudio, también se encuentra la demora en los diferentes distritos sanitarios de la provincia. La demora media en la provincia de Málaga es de 8,4 días.

Esta cifra "continúa muy alejada de los estándares de calidad recomendados por las sociedades científicas, que consideran lo adecuado que la atención en una consulta pueda producirse en un máximo de 24 a 48 horas".

Por distritos, la demora media en el de Málaga es de 8,58 días; en el Guadalhorce 8,61; en la Serranía 7,16 días; en la Axarquía 5,43; y en el Distrito Norte 5,45. Eso sí, la demora más alta se encuentra en la Costa del Sol, donde alcanzan los 10,17 días de media.

Por zona básica de salud, es la ZBS de Coín la que presenta una mayor espera para conseguir una cita: 12,8 días. Le sigue de cerca Alhaurín el Grande con 11,67 días, después Rincón de la Victoria con 11,66; Fuengirola con 11,6; Marbella con 10,72; Estepona con 10,14; y Cártama con 10.

En el resto de zonas la demora es inferior a los 10 días y destacan Colmenar, Algarrobo, Axarquía Norte y Viñuela con una espera de alrededor de 1 día.

En este punto, los Jubilad@s del SAS señalan que la disminución media ha bajado, con respecto al estudio II, pero esta situación "queda totalmente opacada por el elevadísimo porcentaje de citas no disponibles".

Además, señalan que "a pesar de una demora tan elevada, las demoras de 0 a 1 día suponen el 12% de los casos".

Eso sí, remarcan que las consecuencias de esta demora son la "disminución de la accesibilidad, incremento de riesgos en relación a la seguridad de los pacientes, atentado contra la longitudinalidad y saturación de los servicios de urgencias".

Estos datos han sido consultados a la Delegación Territorial de Sanidad de la Junta de Andalucía de Málaga por este periódico que ha respondido que "en relación con el informe presentado por los jubilados del SAS en Málaga sobre la demora en las citas de atención primaria en Málaga en el que presentan datos recogidos durante tres días del mes de junio, ya hemos dicho en anteriores ocasiones que ignoramos de dónde han sacado los datos que presentan, pero en ningún caso se ajustan a la realidad".