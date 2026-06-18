Multan a un técnico de ambulancia en Málaga por saltarse un semáforo en rojo mientras atendía una urgencia

Las claves

Las claves Generado con IA Un técnico de ambulancia en Málaga ha sido multado por saltarse un semáforo en rojo mientras atendía una emergencia sanitaria con señales activadas. La sanción incluye una multa económica y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir del profesional. CCOO advierte que este tipo de sanciones puede afectar la rapidez y calidad de la atención sanitaria e imposibilitar el trabajo de los técnicos. El sindicato solicita una revisión de la normativa y coordinación entre administraciones para evitar que se repitan casos similares.

El conductor de una ambulancia ha sido multado en Málaga por rebasar un semáforo en rojo mientras acudía a una emergencia sanitaria. CCOO pide que se eviten este tipo de sanciones porque pueden comprometer gravemente la rapidez de la atención sanitaria a la ciudadanía.

Los hechos tuvieron lugar el pasado mes de enero, cuando un técnico de emergencias sanitarias fue activado para atender una urgencia en Málaga, según ha informado el sindicato en un comunicado.

Durante el desplazamiento, mientras circulaba con las señales acústicas y luminosas de emergencias activadas, el profesional se saltó un semáforo en rojo situado en la avenida Valle-Inclán, actuando en todo momento con la máxima precaución y sin que se produjera ningún incidente de tráfico.

Sin embargo, pese a tratarse de un vehículo asistencial que se encontraba prestando un servicio urgente, el trabajador recibió posteriormente una notificación de sanción económica acompañada de la retirada de cuatro puntos de su permiso de conducir.

Para CCOO, esta situación resulta especialmente preocupante por las consecuencias que puede tener tanto para los profesionales del transporte sanitario como para el conjunto de la ciudadanía.

El sindicato recuerda que la retirada del permiso de conducir puede suponer, en la práctica, la imposibilidad de desempeñar las funciones propias del puesto de trabajo de estos profesionales.

Asimismo, advierte de que este tipo de sanciones genera incertidumbre y puede provocar retrasos en la respuesta ante situaciones de urgencia y emergencia sanitaria, afectando directamente a la calidad asistencial.

En este caso, el sindicato considera que el profesional actuó conforme a la normativa vigente y que la sanción responde a una interpretación errónea de la misma que debe ser corregida de manera inmediata.

La organización sindical advierte de que no se trata de un hecho aislado y reclama una actuación coordinada entre las distintas administraciones implicadas para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.