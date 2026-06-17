"Tenía muchísimo miedo": la revisión rutinaria de Isabel en Vithas Xanit que detectó un riesgo de glaucoma

Isabel, después de una de sus revisiones, con el Dr. Cilveti. Vithas Xanit Internacional

Las claves

Las claves Generado con IA Una revisión rutinaria en Vithas Xanit permitió detectar en Isabel un riesgo de glaucoma debido a presión ocular elevada en ambos ojos. La cirugía de cataratas, recomendada aunque estas fueran incipientes, ayudó a reducir la presión intraocular y mejoró la visión de la paciente. El procedimiento se realizó con tecnología avanzada, calculando lentes personalizadas y permitiendo una recuperación rápida y segura. La intervención no solo previno el glaucoma, sino que también corrigió otros problemas visuales como la presbicia, mejorando la calidad de vida de Isabel.

La hipertensión ocular figura entre los principales factores de riesgo del glaucoma, una patología que avanza de forma silenciosa y que, si no se detecta a tiempo, puede derivar en una pérdida de visión irreversible.

La cirugía de cataratas, además de mejorar la calidad visual del paciente, contribuye en numerosos casos a rebajar esa presión intraocular, lo que ayuda a prevenir complicaciones de mayor gravedad.

A esta operación se enfrentó Isabel en el Hospital Vithas Xanit Internacional tras una revisión rutinaria en primavera, explican desde el centro hospitalario en un comunicado.

“El doctor me comentó que debía hacerme un seguimiento porque tenía la tensión alta en ambos ojos”, recuerda. Tras varios controles, se confirmó que la presión ocular era persistente y que existía riesgo de glaucoma.

“Cuando me dijeron que lo mejor era operarme, me asusté muchísimo. Nadie quiere escuchar que puede quedarse ciego”, confiesa.

Aunque la catarata no estaba muy desarrollada, la cirugía era necesaria para reducir la presión, debido a que tenía la cámara anterior muy estrecha. “No tenía dolor ni problemas para leer todavía, pero la urgencia era evitar el glaucoma”, explica Isabel.

El día de la cirugía “yo tenía muchísimo miedo. En el segundo ojo, menos, pero en el primero llevaba un miedo terrible, porque que te toquen los ojos impresiona. Pero iba segura porque estaba en las manos del doctor y su equipo”, afirma.

La intervención transcurrió sin complicaciones y los resultados fueron inmediatos: “En el ojo derecho, que fue el primero, la tensión bajó a 14 mmHg, que es lo que pretendíamos, aunque mi catarata era incipiente esta intervención también sirvió para mejorar la opacidad de mi cristalino y mejorar mi visión”.

En este sentido, Isabel cuenta que decidió operarse en Vithas Xanit porque conoce al doctor Cilveti, especialista en Oftalmología en Vithas Xanit Internacional, desde hace años y "siempre he confiado en él".

La intervención transcurrió sin complicaciones y los resultados fueron inmediatos: “En el ojo derecho, que fue el primero, la tensión bajó a 14 mmHg, que es lo que pretendíamos, aunque mi catarata era incipiente esta intervención también sirvió para mejorar la opacidad de mi cristalino y mejorar mi visión”.

Con respecto al procedimiento de cataratas, según explica el doctor Cilveti, consiste en extraer el cristalino opaco y sustituirlo por una lente intraocular personalizada.

“Además de eliminar la catarata, podemos reducir la presión intraocular persistente y corregir defectos refractivos como la presbicia en pacientes mayores de 60 años, lo que permite ver mejor de cerca y de lejos sin necesidad de gafas”, añade el especialista.

Innovación y tecnología al servicio del paciente

En el servicio de Oftalmología de Vithas Xanit, integrado en el Instituto Oftalmológico Vithas (INOV), la cirugía de cataratas se realiza con técnicas avanzadas que garantizan precisión y seguridad. “Utilizamos tecnología de última generación para calcular la lente más adecuada para cada paciente, asegurando resultados óptimos tanto en visión como en control de la presión ocular”, explica el doctor Cilveti.

“Este abordaje integral permite que, en una sola intervención, se corrijan problemas como cataratas y presbicia, mejorando la calidad de vida y reduciendo el riesgo de complicaciones futuras. Pero, en este caso, sirvió también para controlar la presión intraocular”, señala el especialista.

¿En qué consiste la cirugía de cataratas?

Según explica el doctor Cilveti, las personas con cataratas suelen comenzar a experimentar deslumbramiento con las luces, cambios en la percepción del color y, a medida que progresa, una visión borrosa. El especialista detalla que el cristalino tiende a volverse opaco con el paso del tiempo, especialmente a partir de los 60 años.

El doctor subraya que, en la actualidad, la cirugía se recomienda cuando el paciente presenta una calidad visual insatisfactoria que afecta a su vida cotidiana, aunque hay casos como el de Isabel en el que era fundamental realizar esta intervención para poder controlar su presión intraocular. “No es necesario esperar a que la catarata esté muy avanzada; cuanto más opaca se vuelve, más dura y difícil puede resultar la intervención”, comenta.

También destaca que la cirugía de catarata es un procedimiento altamente perfeccionado y muy seguro. No requiere ingreso hospitalario: “El paciente se opera y, tras comprobar su evolución durante aproximadamente una hora, puede marcharse a casa sin problemas”, añade.

Además, el doctor Cilveti señala que en Vithas Xanit disponen de una técnica aún más avanzada que combina la facoemulsificación tradicional con el uso del láser de femtosegundo. Según explica, en los pacientes que se operan con este procedimiento la recuperación es mucho más rápida y la precisión de las maniobras quirúrgicas es muy superior.