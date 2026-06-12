Más de 200 casos nuevos de melanoma al año en el Clínico de Málaga: apuestan por la prevención en adolescentes

El Servicio de Dermatología del Clínico de Málaga. Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA El Hospital Virgen de la Victoria de Málaga diagnostica más de 200 nuevos casos de melanoma al año. El Servicio de Dermatología impulsa la campaña Euromelanoma 2026, enfocada en la prevención entre jóvenes y adolescentes. Dermatólogos visitan centros educativos para enseñar hábitos saludables y fotoprotección desde la infancia. Se han habilitado consultas específicas de cribado y se instalará un punto de información para resolver dudas y combatir bulos sobre el melanoma.

Cada año diagnostican más de 200 nuevos casos de melanoma desde el Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Ante esta incidencia, los especialistas insisten en que la prevención y el diagnóstico precoz continúan siendo las armas más eficaces para combatir este tipo de cáncer de piel.

Para hacer frente a esta situación y ayudar a concienciar a los malagueños, el Servicio de Dermatología ha puesto en marcha un intenso programa de actividades en el marco de la campaña europea Euromelanoma 2026. Esta iniciativa está desarrollada junto a la Fundación Piel Sana y la Academia Española de Dermatología.

La campaña de este año tiene como lema y objetivo prioritario a la población juvenil y adolescente. Por ello, parte del equipo de dermatólogos del hospital ya se está desplazando a diferentes centros educativos de Málaga capital y de la provincia.

El propósito de estas visitas es transmitir de forma directa hábitos de vida saludables y pautas correctas de fotoprotección desde la infancia.

Además de la labor de concienciación en las aulas, el Servicio de Dermatología ha habilitado una serie de consultas específicas de cribado.

También han resaltado que el hospital albergará el próximo martes, 23 de junio, un punto de información abierto tanto al personal del centro como a toda la ciudadanía interesada.

La dermatóloga del Hospital, Rosa Castillo, ha incidido en que una de las prioridades de esta edición es "desmentir una serie de bulos que circulan de forma masiva por las redes sociales o a través del boca a boca".