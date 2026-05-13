Vithas apuesta por el deporte dando nombre a un barco que competirá en las grandes regatas del Mediterráneo

El Vithas Urbania durante el Mundial de ORC 2026 de Sorrento. Vithas

Las claves

Las claves Generado con IA Vithas da nombre al barco Vithas Urbania, que competirá en importantes regatas nacionales e internacionales de vela. El patrocinio refuerza la estrategia de Vithas de promover hábitos de vida saludables a través del deporte. Vithas Urbania participará en el Circuito Mediterráneo de Vela, incluyendo el Trofeo Conde de Godó, el Trofeo de S.M. la Reina y el Torneo S.M. el Rey. El barco también compite en el Campeonato del Mundo de ORC en Sorrento y en la Málaga Sailing Cup, donde los hospitales Vithas organizarán actividades vinculadas a la regata.

Apostar por el deporte es algo fundamental para Vithas en Málaga. Para reforzar ese compromiso han dado nombre al barco Vithas Urbania que compite con éxito en algunas de las principales regatas de vela nacionales e internacionales.

La compañía hospitalaria da así un salto cualitativo en su patrocinio al equipo Urbania Sailing Team de Barcelona, iniciado en 2025, según han informado en un comunicado.

Este acuerdo forma parte de la estrategia de Vithas que está basada en promover los hábitos de vida saludables a través del patrocinio deportivo.

Hasta ahora ya se ha traducido en prestar el servicio médico oficial, y otras fórmulas de colaboración, a grandes equipos y pruebas deportivas como el Atlético de Madrid, el Trofeo Conde de Godó de Tenis, o las maratones y medias maratones de Valencia, Barcelona, Madrid y Málaga, entre otros.

El Vithas Urbania participará un año más en la séptima edición del Circuito Mediterráneo de Vela, que incluye tres de las pruebas más prestigiosas del calendario de esta disciplina deportiva.

Estas son la 53ª edición del Trofeo Vela Conde de Godó, que se celebrará en el Real Club Náutico de Barcelona del 28 al 31 de mayo para la categoría en la compite el Vithas Urbania, la ORC; el 27º Trofeo de S.M. la Reina, que se celebrará del 3 al 5 de julio en el Real Club Náutico de Valencia; y el 22º Torneo S.M. el Rey, que se celebrará en Palma en la primera semana de agosto.

Las tres competiciones se celebran en el Arco Mediterráneo, donde Vithas es líder en la sanidad privada, una posición que se ha visto reforzada en 2025 con la apertura de los nuevos hospitales Vithas Barcelona (en Esplugues de Llobregat), y Vithas Valencia Turia, que se suman a los 6 hospitales que la compañía ya tenía en Alicante, Valencia y Castellón.

Adicionalmente, el Vithas Urbania compite estos días en el Campeonato del Mundo de ORC de Sorrento (Italia), y también lo hará en el Málaga Saling Cup, que se celebrará del 12 al 14 de junio, entre otras destacadas competiciones nacionales e internacionales.

En esta última, los hospitales Vithas Málaga, Vithas Xanit Internacional y Vithas Estepona organizarán diferentes actividades alrededor de la competición.