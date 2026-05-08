Las urgencias del Clínico de Málaga "al límite": denuncian que hay pacientes en pasillos y sanitarios saturados

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Personal del Hospital Clínico de Málaga denuncia una crisis estructural en el servicio de Urgencias, con pacientes retenidos durante horas en zonas no habilitadas para hospitalización. El personal sanitario alerta de una situación extrema, con enfermos esperando hasta 45 horas por una cama y pacientes hacinados en pasillos, lo que genera agotamiento físico y psicológico. Los trabajadores aseguran que el colapso es crónico, no solo estacional, debido a la falta de camas, ausencia de refuerzos y una gestión que califican de caótica. El hospital reconoce un aumento de pacientes, pero niega esperas de 45 horas, destacando el esfuerzo y compromiso de sus profesionales para atender la demanda.

La Junta de Personal del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga ha denunciado que el servicio de Urgencias sufre "una crisis estructural que se agrava día tras día y que ha convertido la atención sanitaria en una carrera de supervivencia".

En este sentido, sostienen que "el hospital funciona al límite de ocupación" al mismo tiempo que "decenas de pacientes permanecen retenidos durante horas en zonas que jamás fueron diseñadas para hospitalización".

El personal del hospital sostiene que la "situación es extrema" porque hay "enfermos esperando hasta 45 horas por una cama, pacientes hacinados en pasillos, camillas improvisadas conocidas como “camillas X” y personal sanitario trabajando bajo una presión insoportable".

"Las Urgencias del Clínico viven un bloqueo permanente" porque, según dicen, hay "personas mayores, enfermos oncológicos, pacientes con infecciones graves, tromboembolismos o dolores torácicos comparten pasillos sin intimidad, sin descanso y sin garantías mínimas de dignidad asistencial".

Además, también hacen hincapié en que llevan "meses denunciando que el colapso ya no responde a picos estacionales, sino a una situación cronificada causada por la falta de camas, la ausencia de refuerzos y una gestión que consideran “caótica”, incluso se ha pedido públicamente la dimisión de la dirección gerencia del centro".

Los trabajadores aseguran que "el agotamiento físico y psicológico es ya insostenible y alertan de que esta situación pone vidas en riesgo”. Además, aseguran que están viendo escenas "dantescas" como "pacientes terminales esperando más de 24 horas en una camilla, enfermos con sepsis en corredores y personas ancianas pasando noches enteras sin una cama disponible".

Respuesta Hospital Clínico de Málaga

Por su parte, fuentes sanitarias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, consultadas por este periódico, niegan que haya pacientes esperando 45 horas por una cama, pero admiten que están "asistiendo a un volumen de población cada vez más alto".

En este punto, inciden en que pese al volumen de personas que atienden, lo hacen "de la mejor manera posible para resolver su problema de salud con un equipo de profesionales excelentes y comprometidos".