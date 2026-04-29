Los médicos cargan de nuevo contra el Estatuto Marco en Málaga: “Es una explotación laboral que no podemos tolerar”

Las claves

Las claves Generado con IA Médicos andaluces se manifiestan en Málaga contra el Estatuto Marco, denunciando condiciones laborales que califican de explotación. El Sindicato Médico Andaluz reclama un estatuto propio que regule la jornada, la clasificación profesional y la jubilación de los facultativos. Los representantes médicos critican la falta de una mesa de negociación específica y advierten sobre el riesgo de fuga de profesionales. Se denuncia la precariedad de las guardias y la exclusión de estas horas del cómputo para la jubilación, afectando la calidad asistencial y el bienestar del médico.

Málaga ha sido la ciudad elegida para la manifestación por los médicos andaluces en estos días de huelga nacional para protestar en contra del Estatuto Marco. En esta concentración, convocada por el Sindicato Médico Andaluz, representantes del colectivo han elevado el tono contra el Ministerio de Sanidad y el actual Estatuto Marco.

El presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, ha denunciado que la situación actual de los facultativos supone “una explotación laboral del médico que no se puede seguir tolerando” y ha insistido en que el Ministerio mantiene una “negociación fingida” sin voluntad real de llegar a un acuerdo.

Ojeda ha reclamado un estatuto propio que regule cuestiones clave como la jornada, la clasificación profesional o la jubilación, subrayando que las condiciones de los médicos son “particulares y diferentes” al resto de profesionales sanitarios.

El presidente del Sindicato Médico Andaluz en Jaén, Raúl Illanes, ha detallado los puntos más críticos del actual marco normativo: “una regulación muy precaria de la actividad de guardia y una clasificación que no refleja el papel médico dentro del sistema”.

Además, ha lamentado la ausencia de una mesa propia de negociación que permita abordar las necesidades específicas del colectivo y ha defendido que los médicos deben tener “voz activa” en la definición de sus condiciones laborales. También ha advertido sobre el riesgo de fuga de profesionales y ha lanzado un mensaje directo a la Administración: “Una sanidad sin médicos será una atención sanitaria, pero no una atención médica”.

El presidente del Sindicato Médico de Málaga, Antonio Martín, ha asegurado que el conflicto se mantiene desde hace meses sin avances: “Los médicos estamos pidiendo desde el primer día lo mismo”, ha afirmado, insistiendo en la necesidad de un estatuto propio que reconozca sus particularidades.

Martín ha ido más allá al acusar al Ministerio de utilizar el conflicto con fines políticos y ha advertido de que el seguimiento de las movilizaciones está condicionado por los servicios mínimos, que obligan a trabajar a un elevado porcentaje de profesionales. Según ha explicado, las cifras oficiales rondan el 20%, en la práctica “más de un 50%” de los médicos están trabajando por imposición.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro Navarro, ha querido desmontar la idea de que se trata de una reivindicación corporativista: “No es una lucha de privilegios, sino una defensa de condiciones que garanticen la calidad asistencial”.

Navarro ha puesto el foco en las guardias de 24 horas, que ha calificado de “inhumanas”, y ha advertido de que un médico no puede trabajar en esas condiciones sin que se resienta la atención al paciente: “El médico tiene que tener un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso para hacer el trabajo óptimo”.

De la misma manera, ha denunciado que las horas de guardia no computan para la jubilación pese a su carga, y ha reivindicado el reconocimiento de una profesión que exige muchos años de formación y una alta responsabilidad.

Las declaraciones, más duras y coordinadas que en anteriores movilizaciones, reflejan el creciente malestar del colectivo médico que advierte que continuará con huelgas y protestas si no se abre una negociación “seria” con el Ministerio.

La movilización ha arrancado en la zona este de la plaza del General Torrijos, junto al antiguo Hospital Noble, donde ha tenido lugar la concentración inicial, y posteriormente ha recorrido algunos de los puntos del centro de Málaga. La manifestación ha continuado por el Paseo del Parque hasta llegar a la Plaza de la Marina y desde ahí, han circulado hasta la calle Larios para finalizar en la plaza de la Constitución tras varias horas de protestas.