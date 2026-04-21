Muere una niña en el Materno de Málaga por meningitis: se ha contactado con su entorno más cercano para evitar contagios

Las claves

Las claves Generado con IA Una niña de Vélez-Málaga ha fallecido en el Hospital Materno Infantil de Málaga por una posible meningitis. Las autoridades sanitarias aún están investigando el origen y tipo exacto de la meningitis que provocó el fallecimiento. Se han realizado medidas de profilaxis y se ha contactado con el entorno familiar y escolar de la menor para prevenir posibles contagios.

Una menor natural de Vélez-Málaga ha fallecido en el Hospital Materno Infantil de Málaga por una posible meningitis. Así, fuentes sanitarias no han detallado su origen y tipo, que aún se están estudiando.

En relación con el fallecimiento de esta niña, que fue trasladada al Hospital Materno Infantil, desde la Consejería de Salud han indicado que se están realizando las pruebas correspondientes para determinar las causas definitivas de la muerte.

Mientras, se han llevado a cabo los trabajos de profilaxis necesarios en todo el entorno de la menor para prevenir posibles contagios, para lo que se ha contactado con el entorno familiar y escolar a tal efecto.