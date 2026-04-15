Cuidar la voz, una prioridad para la salud en el día a día: claves para prevenir daños y detectar posibles patologías

Las claves

Las claves Generado con IA El uso excesivo, la falta de hidratación, el tabaquismo y el alcohol pueden dañar la voz y favorecer patologías vocales. Es fundamental consultar a un especialista si se presentan alteraciones en la voz que duren más de 10-15 días para evitar complicaciones. Recomendaciones para cuidar la voz incluyen mantener una buena hidratación, evitar bebidas extremas, no fumar y moderar el consumo de alcohol. El Hospital Vithas Málaga ofrece tecnología avanzada y un abordaje multidisciplinar para el diagnóstico y tratamiento de problemas de voz.

La voz es uno de los pilares más importantes en la vida personal y profesional de la población. Por ello, tener una buena salud vocal y prevenir patologías que afectan a esta herramienta fundamental de comunicación es clave.

Ante esta situación y con motivo del Día Mundial de la Voz, que se celebra este jueves 16 de abril, la Unidad de Otorrinolaringología del Hospital Vithas Málaga, liderada por el doctor Hichan Moussa Fardoun, incide en la necesidad de una detección precoz en cualquier patología relacionada con la voz.

Malos hábitos como su uso excesivo o forzado en ambientes ruidosos, el aumento de la irritación de las cuerdas vocales provocado por la falta de hidratación, el tabaquismo, el alcohol o un uso prolongado de la voz sin el correspondiente descanso (muy propio en profesiones como docentes, cantantes o teleoperadores) son algunos de los principales hábitos diarios que pueden dañar nuestra voz.

Además, otros factores como el carraspeo, la tos excesiva o el reflujo gastroesofágico pueden aumentar este perjuicio para nuestra principal herramienta de comunicación, comprometiendo su calidad y funcionalidad, derivando además en disfonías, afonías o, en casos más graves, lesiones en las cuerdas vocales.

"La voz es un reflejo de nuestra salud general y un indicador clave de nuestro bienestar. Ante cualquier alteración vocal que persista más de 10-15 días, es fundamental consultar a un especialista para evitar que la patología se alargue en el tiempo o, en el peor de los casos, se cronifique", remarca el doctor Fardoun.

Además, añade que en Vithas Málaga cuentan "con la tecnología más avanzada para realizar un diagnóstico preciso y ofrecer tratamientos que van desde la terapia vocal hasta la microcirugía laríngea, siempre con el objetivo de preservar y recuperar la calidad de vida de nuestros pacientes".

Consejos para proteger las cuerdas vocales

Más allá de esta detección precoz existen una serie de consejos muy básicos que ayudarán a proteger nuestras cuerdas vocales en nuestro día a día.

Empezando por una hidratación constante (aproximadamente 2 litros de agua diarios) que ayude a mantener las cuerdas vocales lubricadas, no fumar y moderar en la medida de lo posible el consumo de alcohol.

También es importante evitar las bebidas demasiado frías o calientes, controlar la humedad y sequedad de nuestro hogar o lugar de trabajo prestando especial atención a los aires acondicionados.

Además, hay que seguir una dieta equilibrada y evitar el consumo habitual de alimentos picantes, ácidos o grasos que puedan favorecer el reflujo o controlar nuestros carraspeos intentando, a cambio, tragar saliva o beber pequeños sorbos de agua.

"El cuidado de la voz es una inversión en nuestra calidad de vida. Es fundamental consultar al especialista ante cualquier cambio en la voz que persista más de 10-15 días”, según Fardoun.

La Unidad de Otorrinolaringología de Vithas Málaga ofrece un abordaje multidisciplinar, colaborando estrechamente con logopedas y foniatras para garantizar una recuperación óptima. Además, el hospital promueve campañas de concienciación y educación para fomentar hábitos saludables que contribuyan al mantenimiento de una voz sana.