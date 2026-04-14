Sofía, la bebé operada con solo un día de vida en Málaga de una atresia de esófago que ha hecho historia en la sanidad andaluza

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Las claves Generado con IA Sofía, una bebé recién nacida, fue operada con solo 24 horas de vida en el Hospital Quirónsalud Málaga de una atresia de esófago con fístula traqueoesofágica. La intervención se realizó mediante reparación toracoscópica, convirtiéndose en la primera cirugía de este tipo en la sanidad malagueña y una de las pocas en Andalucía. La vía toracoscópica, mínimamente invasiva, permitió una recuperación más rápida y menor agresión quirúrgica, reduciendo posibles secuelas. El equipo multidisciplinar encabezado por el doctor Alexander Siles realizó la compleja operación con éxito, permitiendo el alta hospitalaria de la paciente tras su favorable evolución.

Sofía, una bebé recién nacida ha sido operada en el Hospital Quirónsalud Málaga con solo 24 horas de vida de una atresia de esófago con fístula traqueoesofágica. Para llevar a cabo esta intervención, el equipo realizó una reparación toracoscópica, marcando un antes y un después en la sanidad de Andalucía.

Con esta operación, el Servicio de Cirugía Pediátrica del centro hospitalario ha hecho historia porque es la primera cirugía con este abordaje tecnológico realizada en la sanidad malagueña y uno de los pocos casos llevados a cabo en Andalucía, tanto en ámbito público como privado.

La atresia de esófago es una malformación congénita grave en la que el esófago no se desarrolla de forma continua, de modo que el bebé nace con el tubo digestivo interrumpido y, en muchos casos, con una conexión anómala entre el esófago y la tráquea.

Esta situación "impide la alimentación normal y puede comprometer la respiración, por lo que requiere una intervención quirúrgica urgente para reconstruir la continuidad del esófago y garantizar la supervivencia del recién nacido", según ha explicado el doctor Alexander Siles, jefe del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Quirónsalud Málaga, en un comunicado.

Por su parte, la familia de la pequeña Sofía, muy agradecida, destaca que "desde el primer momento sentimos que nuestra hija estaba en las mejores manos. La tranquilidad y la confianza que nos transmitió el equipo marcaron la diferencia en un momento tan difícil para nosotros".

Cabe señalar que la evolución de la paciente ha sido favorable, permitiendo su alta hospitalaria y su regreso a casa con su familia tras la intervención.

La vía toracoscópica, un procedimiento mínimamente invasivo

Habitualmente, esta patología se abordaba mediante una toracotomía, es decir, una apertura amplia del tórax a través de una gran incisión en el pecho del recién nacido.

Sin embargo, en este caso, la reparación se ha realizado por vía toracoscópica, introduciendo una cámara de pequeño calibre y el instrumental necesario a través de tres incisiones de apenas tres milímetros.

Este abordaje mínimamente invasivo "permite trabajar con gran precisión en un espacio anatómico extremadamente pequeño y delicado, en un paciente de apenas horas de vida, reduciendo la agresión quirúrgica y evitando muchas de las secuelas asociadas a la cirugía abierta", según el cirujano.

Equipo involucrado en la operación

"Para mí, este caso representa mucho más que una cirugía. Es la confirmación de que, tras años de trabajo y con un equipo altamente especializado, podemos alcanzar el máximo nivel de complejidad en cirugía neonatal también en Málaga. Y eso cambia lo que hoy podemos ofrecer a nuestros pacientes y a sus familias", ha explicado el doctor Alexander Siles.

Este tipo de intervenciones están consideradas entre las más complejas y exigentes de toda la cirugía pediátrica mínimamente invasiva y representan uno de los mayores retos técnicos de la cirugía neonatal avanzada.

La cirugía del tórax en un recién nacido por vía mínimamente invasiva exige un altísimo nivel de precisión y experiencia por parte del equipo quirúrgico, así como una coordinación extremadamente precisa con el equipo de anestesiología pediátrica.

Esta intervención de máxima complejidad técnica ha sido realizada por el equipo de Cirugía Pediátrica del Hospital, liderado por el doctor Alexander Siles, en estrecha coordinación con el equipo de Anestesiología Pediátrica, el equipo de Neonatología del Servicio de Pediatría y el equipo de Enfermería Quirúrgica, cuya participación fue esencial.

Asimismo, se contó con la participación del doctor Paolo Bragagnini, cirujano pediátrico de Quirónsalud Zaragoza, colaborador del servicio y experto en cirugía torácica infantil, con amplia experiencia previa en cirugía toracoscópica neonatal.