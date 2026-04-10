Málaga se convierte en el epicentro de la innovación contra el cáncer con un enfoque multidisciplinar

Las claves nuevo Generado con IA Málaga ha sido sede de la IV Reunión Nacional Multidisciplinar de Innovación en Cáncer, con más de 150 profesionales sanitarios asistentes. El foro, dirigido por los doctores Manuel Cobo y Jorge Contreras, ha destacado avances como la inteligencia artificial en diagnóstico por imagen y la secuenciación genética NGS. El Hospital Quirónsalud Málaga ya incorpora tecnologías como la cirugía robótica Da Vinci y técnicas avanzadas de radioterapia e inmunoterapia en su Servicio Integral de Oncología. La investigación y el bienestar del paciente son pilares clave, con más de 25 ensayos clínicos activos y novedades en hipertermia oncológica, oncología integrativa y apoyo psicológico.

Málaga ha acogido la IV Reunión Nacional Multidisciplinar de Innovación en Cáncer. Este evento, liderado por el Servicio de Oncología Integral del Hospital Quirónsalud Málaga, ha logrado consolidarse con una asistencia que supera los 150 profesionales sanitarios.

El encuentro llega en un momento crítico para la salud pública española. Las estimaciones para 2026 apuntan a 301.884 nuevos diagnósticos en el país. Además, preocupa el aumento de la incidencia en adultos jóvenes, con 8.000 casos previstos.

Bajo la dirección de los doctores Manuel Cobo y Jorge Contreras, el foro analiza los avances en diagnóstico y tratamiento. El programa destaca el uso de la inteligencia artificial aplicada a la imagen y la personalización mediante secuenciación genética NGS.

Sobre la dotación tecnológica, el doctor Jorge Contreras explicó que las innovaciones presentadas “son prestaciones ya incorporadas en el Servicio Integral de Oncología del Hospital Quirónsalud Málaga, tanto desde el punto de vista quirúrgico, al contar el centro con la cirugía robótica Da Vinci”.

El facultativo también resaltó el progreso “a nivel radioterápico, con las técnicas más avanzadas de radioterapia hipofraccionada; como a nivel de tratamiento sistémico, con los nuevos fármacos dirigidos e inmunoterapia”, herramientas que ya forman parte de su cartera de servicios habitual.

La investigación constituye otro pilar fundamental de estas jornadas malagueñas. La Unidad de Investigación en Oncología del centro organizador mantiene actualmente más de 25 ensayos clínicos activos, ofreciendo alternativas experimentales a pacientes con tumores de pulmón, mama o digestivos.

El congreso dedica un espacio relevante al bienestar emocional y físico del enfermo. Se han presentado novedades en la Unidad de Hipertermia Oncológica y en la Consulta de Oncología Integrativa, además de talleres prácticos sobre primeros auxilios psicológicos y ejercicio.