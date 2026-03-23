El Hospital de la Axarquía estrena ampliación: libera espacio para el centro de día, radiología y digestivo

Inauguración de la ampliación de Hospital de la Axarquía. Junta de Andalucía

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital de la Axarquía en Vélez-Málaga ha inaugurado una ampliación que libera espacio para el hospital de día y las unidades de Radiología y Digestivo. La ampliación incluye dos nuevos edificios destinados a servicios complementarios como salón de actos, cafetería, capilla y aulas de formación. Desde 2019 se han invertido 11 millones de euros en obras de mejora y más de 4 millones en equipamiento, además de aumentar la plantilla en 400 profesionales. La cartera de servicios se ha ampliado y la flota de vehículos del hospital ha sido renovada como parte de las mejoras.

La ampliación del Hospital de la Axarquía en Vélez-Málaga es una realidad. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido el encargado de inaugurar estas instalaciones que han permitido ganar espacio para el Hospital de día y las unidades de Radiología y Digestivo.

Esta ampliación es una realidad después de que se hayan construido dos nuevos edificios a los que se han trasladado diversos servicios que son complementarios a los servicios del hospital como el salón de acto, la cafetería, la capilla y las aulas de formación.

"Esta operación va a permitir liberar espacios en el hospital central para dedicarlo a lo que realmente más nos importa, ampliar el hospital de día, ampliar las áreas de radiología y digestivo y crear la unidad de continuidad asistencial para la atención, en este caso a los pacientes que son crónicos", ha explicado.

11 millones de inversión desde 2019

Moreno ha destacado que desde 2019 "se han invertido 11 millones de euros en diversas obras de mejora y más de 4 millones también en equipamiento".

Además, también han aumentado su plantilla que ha pasado, según el presidente de la Junta, de los 1.423 profesionales en 2019 a los 1.832. "Esto supone 400 profesionales más en estos años", ha añadido.

También ha aumentado la cartera de servicios y han renovado la flota de vehículos del centro hospitalario.

"El salto de calidad que no es puntual sino que sigue una estela de las mejoras que hemos ido acumulando en este hospital", ha señalado Moreno Bonilla.

Estas obras llegan después de que este hospital, que se puso en funcionamiento en los años 80, llegara "al tope en materia de su funcionalidad y afortunadamente en este caso existía la posibilidad de agregar más espacio a las zonas adyacentes".

Cabe recordar que las obras se adjudicaron en 2023, y "aunque nos habría gustado finalizarlo mucho antes, bien está lo que bien acaba y lo importante es que esta ampliación es ya una realidad".