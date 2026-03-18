Quirónsalud Málaga apuesta por la investigación: aumentan un 25% los ensayos clínicos activos

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Quirónsalud Málaga ha incrementado en un 25% el número de ensayos clínicos activos, pasando de 39 en 2024 a 49 en 2025. Entre los ensayos más innovadores destaca uno de vacunas personalizadas para pacientes con cáncer de pulmón, basado en ARN mensajero e inmunoterapia. El área con mayor actividad investigadora es Oncología, especialmente en estudios sobre cáncer de pulmón, mama y tumores digestivos. Quirónsalud Málaga es el primer hospital andaluz, público o privado, con Certificación Excelente de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).

El Hospital Quirónsalud Málaga apuesta por la investigación, la calidad asistencial y la innovación. Así lo demuestran con un aumento continuado en el número de ensayos clínicos activos en los últimos años, pasando de 27 en 2023, a 39 en 2024, a 49 en el 2025; lo que supone un incremento del 25% en el último año.

La apuesta por la investigación se traduce en una producción investigadora creciente en volumen y calidad de los servicios médicos del Hospital Quirónsalud Málaga, que han participado en 74 estudios clínicos durante el año 2025; de las cuales 49 son ensayos clínicos, según han indicado en un comunicado.

Entre los equipos con más actividad investigadora en los ensayos clínicos del Hospital, destacan los servicios de Oncología Médica, Obstetricia y Ginecología, Endocrinología y Nutrición, Neurología, Alergología, Pediatría, Hematología y Cirugía General y Digestiva.

El área que más ensayos clínicos tiene en marcha es la de Oncología, sobre todo en estudios para pacientes con cáncer de pulmón, cáncer de mama y tumores digestivos.

Ensayo clínico de "vacunas"

Uno de los ensayos clínicos más prometedores y en fase de reclutamiento de pacientes es el ensayo clínico con "vacunas" personalizadas en pacientes con cáncer de pulmón intervenidos, con las que "se prevé evitar la recurrencia del tumor y mejorar la oportunidad de curación de estos pacientes", ha avanzado el doctor Manuel Cobo, oncólogo y codirector de la Unidad de Investigación del Servicio de Oncología Integral del Hospital Quirónsalud Málaga.

RNm-4157 (V940), nombre de esta "vacuna" en ensayo, es una nueva terapia de neoantígeno individualizada basada en ARN mensajero, combinada con inmunoterapia. "Ya hay datos en pacientes con melanoma de alto riesgo resecado en los que se ha observado el impacto en la mejoría la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia libre de metástasis a distancia", ha explicado el oncólogo.

El desarrollo de esta innovación terapéutica en cáncer de pulmón se está llevando a cabo actualmente en 19 países, incluyendo Estados Unidos, Japón y España. Concretamente en España, se está desarrollando en seis hospitales: Hospital Quirónsalud Málaga, Hospital Quirónsalud Madrid, Hospital Puerta de Hierro, Hospital Vall de H'Hebron, Institut Català d'Oncologia y Hospital Virgen del Rocío.

Estas vacunas son un tratamiento de inmunoterapia que se adapta al tipo de tumor de cada persona, a fin de evitar la propagación de las células cancerosas.

"A pesar de que el paciente se haya sometido a una intervención exitosa de extirpación del cáncer de pulmón, las células cancerosas tratan de mantenerse vivas y reproducirse. Mediante esta vacuna experimental individualizada se trata de evitar que esto ocurra ejercitando al sistema inmunológico para que pueda reconocer estas células malignas y evitar su proliferación, de manera que se sortee una recaída con este tratamiento post quirúrgico", ha añadido Cobo.

Desde la Unidad de Investigación del Hospital Quirónsalud Málaga se quiere facilitar el acceso de los pacientes a estas vacunas que, aun estando en fase de ensayo clínico, suponen ya un gran avance pionero a nivel de investigación.

La Unidad de investigación del Servicio Integral de Oncología del Hospital Quirónsalud Málaga ofrece a todos los pacientes con tumores de pulmón operados participar en este innovador ensayo de terapias personalizadas que amplifican la respuesta inmune contra el cáncer y que supone un paso más en la lucha contra esta enfermedad.

Así, han valorado que desde sus inicios, Quirónsalud ha apostado por la investigación y la innovación como medio para poner a disposición de los pacientes una asistencia sanitaria personalizada y de excelencia.

"Todo ello fortalece el marcado carácter de excelencia en la calidad asistencial del Hospital Quirónsalud Málaga", han valorado. Y es que cabe recordar que en 2025 Quirónsalud Málaga se convirtió en el primer y único Hospital, tanto de ámbito público como privado, con Certificación Excelente por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA); el máximo reconocimiento otorgado por esta organización pública de evaluación y certificación.

La acreditación Excelente de la ACSA certifica que el hospital cumple con los estándares más exigentes en materia de seguridad del paciente, liderazgo y organización, gestión por procesos, derechos del paciente, continuidad asistencial, calidad científico-técnica, innovación, investigación, tecnología y humanización en la atención sanitaria.