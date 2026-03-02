HM Hospitales refuerza su presencia en Málaga con un nuevo policlínico en El Palo

El nuevo policlínico en El Palo de HM Hospitales.

HM Hospitales ha puesto en marcha en la zona este de Málaga capital el Policlínico HM El Palo, un nuevo centro sanitario con el que amplía su implantación en la provincia de Málaga. La instalación cuenta con una inversión superior a los 2 millones de euros.​

El policlínico dispone de 500 metros cuadrados en una sola planta, con ocho consultas, área de radiología dotada con resonancia magnética de 1,5 teslas sin helio y una sala de extracciones para la realización de análisis clínicos.​

El centro ofrece especialidades como alergología, angiología y cirugía vascular, aparato digestivo, cardiología, cirugía general, pediátrica, endocrinología, ginecología y obstetricia, medicina interna, neumología, oftalmología, otorrinolaringología, oncología, pediatría, tratamiento del dolor, traumatología, cirugía ortopédica y urología.​

​La directora territorial sur, Virginia Grando, subraya que el modelo de HM Hospitales se basa en una red conectada que comparte conocimiento, procesos clínicos y capacidad diagnóstica, y en una estrategia de crecimiento responsable orientada a una atención accesible, resolutiva y coordinada.​

Con este policlínico, el grupo consolida una red de cuatro centros en la provincia: Hospital HM Málaga, Hospital Internacional HM Santa Elena, Hospital HM Gálvez y el nuevo Policlínico HM El Palo, todos operando como un sistema sanitario único.​

La apertura se enmarca en un plan de modernización que incluye la construcción del Hospital HM Mar de Alborán junto al estadio de La Rosaleda, con apertura prevista en 2028, y un futuro hospital en Vélez-Málaga, además de la reforma integral del edificio de La Encarnación.​