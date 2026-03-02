El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga alerta de anuncios que prometen Enfermería en 12 meses

Las claves nuevo Generado con IA El Colegio de Enfermería de Málaga denuncia anuncios engañosos que prometen obtener el título de enfermería en 12 meses. La titulación oficial de Enfermería en España requiere cuatro años de formación universitaria y colegiación obligatoria. Los cursos de 12 meses corresponden al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, que no habilita para ejercer como enfermero. El Colegio alerta del riesgo de confusión y advierte sobre la importancia de cumplir con los requisitos legales y formativos para ejercer la profesión.

El Colegio de Enfermería de Málaga ha denunciado este lunes la difusión de publicidad engañosa que promete estudiar Enfermería en 12 meses.

Frente a estos mensajes, el colectivo ha recordado que se trata de una titulación universitaria oficial de cuatro años cuya obtención exige formación reglada y colegiación obligatoria para ejercer.

De este modo, el Colegio Oficial alerta públicamente sobre la proliferación en redes sociales de anuncios que promocionan la posibilidad de "estudiar Enfermería en 12 meses", una información que es "falsa y engañosa".

Al respecto, insisten en que Enfermería es una profesión sanitaria regulada, cuyo ejercicio exige obligatoriamente estar en posesión del Grado universitario en Enfermería (240 créditos ECTS, cuatro años de duración) y la correspondiente colegiación.

"Ningún curso de un año habilita para ejercer como enfermera o enfermero en España", subrayan desde el colegio.

Al tiempo, precisan que lo que algunas campañas publicitarias presentan como Enfermería en 12 meses corresponde en realidad al título de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), una formación profesional distinta que no habilita para el ejercicio de la profesión enfermera.

El Colegio subraya que ambas figuras son necesarias en el sistema sanitario, pero "no son equivalentes ni sustituibles, y su formación, competencias y responsabilidades son completamente diferentes".

"No vamos a permitir que se trivialice una profesión sanitaria que requiere cuatro años de formación universitaria, prácticas clínicas regladas y una capacitación científica y técnica de alto nivel. Prometer que se puede ser enfermera en 12 meses es desinformar", ha afirmado el presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Málaga, José Miguel Carrasco.

Carrasco advierte, además, del perjuicio que este tipo de publicidad puede generar. "Estamos hablando de jóvenes que pueden tomar decisiones académicas y profesionales basadas en mensajes confusos. Nuestra obligación es proteger tanto a la ciudadanía como a quienes desean incorporarse a la profesión", añade.

El Colegio recuerda que para ejercer como enfermera o enfermero en España es obligatorio:

Poseer el Grado universitario en Enfermería.

Estar colegiado en el Colegio Oficial correspondiente.

Cumplir el Código Ético y Deontológico.

Disponer de seguro de responsabilidad civil.

Cualquier otra vía que no cumpla estos requisitos no habilita para el ejercicio profesional.