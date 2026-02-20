De las aulas al quirófano: 50 alumnas STEM visitan Quirónsalud Málaga para descubrir el futuro de la ciencia

Las claves nuevo Generado con IA Cincuenta alumnas de 18 institutos de Málaga visitaron el Hospital Quirónsalud Málaga gracias al programa STEM Talent Girl. El programa, impulsado por la Fundación ASTI y el Ayuntamiento de Málaga, fomenta vocaciones científicas entre jóvenes desde la ESO hasta la universidad. Durante la jornada, las estudiantes participaron en coloquios y visitas guiadas a instalaciones hospitalarias, incluyendo quirófano y farmacia, acompañadas por profesionales mujeres STEM. Las alumnas también experimentaron formación en la Sala de Simulación del hospital, donde aprendieron sobre trabajo en equipo y competencias profesionales en el ámbito sanitario.

El programa STEM Talent Girl de la Fundación ASTI y el Ayuntamiento de Málaga han conseguido que medio centenar de jóvenes alumnas de 18 institutos de la provincia visitaran el pasado jueves el Hospital Quirónsalud Málaga.

STEM Talent Girl es un programa de monitorización y desarrollo de capacitaciones científico-tecnológicas que acompaña a niñas y jóvenes desde 1.º de ESO hasta que terminan la universidad o su grado de FP. Este curso celebra su segunda edición en Málaga,

Las participantes reciben información, formación práctica e inspiración por parte de una comunidad de más de 600 mujeres STEM (disciplinas centradas en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés de Science, Technology, Engineering, Mathematics) en 13 ciudades españolas.

Las guían en su proceso formativo, invitándolas a descubrir qué les gusta y trabajando, en grupo y de forma individual, para atajar los sesgos que limitan su potencial.

Entre esas mujeres inspiradoras por parte de Quirónsalud Málaga estuvieron Mayte Castelló, directora de Enfermería y directora de la Unidad de Proyectos e Innovación; Leticia Herrero, jefa del Servicio de Alergología e Investigadora con varios Ensayos Clínicos internacionales en marcha; Natalia García, jefa del Servicio de Farmacia Hospitalaria; y Marta Roldón, especialista en Cirugía General y de Aparato Digestivo.

Todas ellas compartieron su experiencia profesional con las estudiantes en una jornada que comenzó en la UAX Mare Nostrum, la Universidad Alfonso X el Sabio en Málaga, en la que Rafael Ceballos, decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas, Salud y Deporte, dio la bienvenida.

En esta mesa coloquio, las alumnas pudieron resolver sus dudas sobre el mundo laboral ahondando en el ámbito científico-sanitario. Como a andar se aprende andando, el siguiente paso consistió en una visita guiada por las distintas instalaciones del Hospital Quirónsalud Málaga.

Durante la misma, las jóvenes estudiantes tuvieron la oportunidad de entrar en el bloque quirúrgico y ver alguna cirugía en directo, acompañadas por Marta Roldón, o conocer de primera mano las dependencias de la Farmacia Hospitalaria, junto a su responsable Natalia García.

Entre otras instalaciones, las alumnas talento STEM también pudieron vivir en qué consiste la formación de habilidades y training por equipos en la Sala de Simulación del Hospital, que supone una de las estrategias más exitosas en seguridad y experiencia de paciente, desarrollo de competencias profesionales y clima en equipos de alto rendimiento, donde Luis Ayala, subdirector médico del Hospital, les acompañó e hizo una demostración.