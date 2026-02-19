El COPAO distingue en Málaga la lucha por la salud mental y la atención a víctimas de violencia de género

Las claves nuevo Generado con IA El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) celebró en Málaga la tercera edición de los Premios Compromiso con la Psicología. Alicia Eva López Martínez fue reconocida por su trayectoria como Doctora en Psicología y su contribución a la Psicología de la Salud. La Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC) recibió un premio por su labor en atención psicológica especializada a pacientes oncológicos. Los Programas de Atención Psicológica del Instituto Andaluz de la Mujer fueron premiados por su atención a mujeres víctimas de violencia de género y sexual, así como a sus hijos e hijas.

Cada 24 de febrero se celebra el Día del Patrón de la Psicología, Juan Huarte de San Juan y para reconocer la labor de los profesionales y las entidades que trabajan en el sector, el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) celebró este jueves en Málaga la tercera edición de los Premios Compromiso con la Psicología.

Estos premios, que también se han celebrado en Almería, Granada y Jaén, han reconocido en la Costa del Sol a Alicia Eva López Martínez por su trayectoria como Doctora en Psicología y Catedrática de Universidad y por su contribución al avance de la Psicología de la Salud.

También han premiado a la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (FMAEC) por su compromiso con la atención psicológica especializada en el ámbito oncológico, y los Programas de Atención Psicológica del Instituto Andaluz de la Mujer de la Junta de Andalucía por su trayectoria pionera y sostenida en la atención psicológica especializada a mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual, así como a sus hijas e hijos.

El acto, celebrado este jueves, ha tenido lugar en la sede provincial del COPAO, y ha sido presentado por el vicesecretario del Colegio, José Antonio García, y la decana, Mariela Checa, ha asegurado que estos premios son “una cita ineludible en la que queremos seguir poniendo en valor el compromiso de trayectorias de compañeras y compañeros impecables así como de instituciones y entidades que apuestan por el abordaje desde los profesionales de la psicología para cuidar de nuestra salud mental”.

Con estos tres premios, según han informado, el COPAO ha distinguido, un año más, a aquellas entidades y profesionales que impulsan tanto la atención psicológica como el acompañamiento a colectivos vulnerables en la provincia de Málaga.