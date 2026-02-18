El Regional de Málaga vuelve a ser referente nacional en trasplantes de órganos: cerca de 300 intervenciones en 2025

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Regional Universitario de Málaga realizó 284 trasplantes de órganos en 2025, siendo referente nacional. De los trasplantes, 206 fueron de riñón, 67 de hígado y 11 de páncreas, posicionando al hospital como el segundo en España en trasplantes renales. La solidaridad de las familias donantes sigue siendo clave, aunque este año hubo menos donantes debido a la disminución de fallecimientos por mejoras en los tratamientos médicos. El trabajo coordinado de todo el personal hospitalario ha sido fundamental para alcanzar estos logros en materia de trasplantes.

El Hospital Regional Universitario de Málaga es un centro de referencia en donación y trasplantes, no solo a nivel provincial o regional, sino también a nivel nacional. El 2024, según el coordinador de trasplantes del sector 4 de Andalucía, Miguel Lebrón, fue un año “espectacular” y el 2025, pese a no alcanzar las mismas cifras, no se ha quedado atrás.

En cifras, en el Regional se llevaron a cabo durante 2025 un total de 284 trasplantes de órganos. De este total, 206 han sido de riñón, 67 de hígado y 11 de páncreas.

Estos últimos son intervenciones en las que se trasplantó el riñón y el páncreas, generalmente y los pacientes “son personas diabéticos que tienen insuficiencia renal y para que ese riñón no vuelva a dañarse se realiza el trasplante de páncreas”. Por tanto, estas cifras han colocado al Regional como segundo hospital en España que más trasplantes de riñón ha realizado en un año.

Esto demuestra que “la donación sigue siendo alta y las familias continúan siendo muy generosas”, según asegura Lebrón a EL ESPAÑOL de Málaga.

Asimismo, explica que este año ha habido menos donantes porque se han registrado menos fallecimientos. “Se ha visto una disminución de la muerte encefálica porque los tratamientos están mejorando, hay más intervenciones y muchos pacientes no llegan a fallecer”, explica el experto.

Eso sí, la lista de espera sigue existiendo, pero con las donaciones de los fallecidos por muerte encefálica, que son los principales donantes de órganos, y los de parada cardíaca, los hospitales malagueños “le están dando respuesta”.

En cuanto al trabajo de los profesionales, Lebrón señala que “ha sido un esfuerzo muy importante de todo el hospital”, ya que “llevar a cabo todo ese volumen de trasplantes supone implicar a personas desde que nos avisan cuando detectan un donante hasta los equipos de trasplante, enfermería, anestesia y cirugía”.

El 2025 no han alcanzado en el Regional las cifras de trasplantes del 2024, pero eso no significa que no hayan batido algún que otro récord. En concreto, a principios de año dieron a conocer que realizaron entre el 28 de diciembre y el 3 de enero 16 trasplantes de órganos en el centro hospitalario.

En este punto destaca también la solidaridad de las familias a la hora de donar un órgano a alguien cercano y de, por otro lado, decidir dar los órganos de un conocido tras su muerte. “No es una tarea fácil y es muy generoso por su parte”, sostiene.

Asimismo, Lebrón hace hincapié en la necesidad de que las familias hablen entre ellas sobre qué piensan de la donación de órganos. “Es un tema complicado de hablar en familia, pero se tiene que hacer porque si sucede algo, si se ha hablado previamente no tenemos que poner a la familia en la situación de tener que decidir, junto al duelo que están pasando”, remarca.