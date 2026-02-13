Quirónsalud Málaga, uno de los primeros centros en incorporar la ablación por campo pulsado para tratar fibrilación auricular

Las claves nuevo Generado con IA El Hospital Quirónsalud Málaga es uno de los primeros centros en España en incorporar la ablación por campo pulsado (PFA) para tratar la fibrilación auricular paroxística. La ablación por campo pulsado utiliza campos eléctricos no térmicos, lo que permite actuar con precisión sobre el tejido cardíaco afectado y reduce el riesgo de dañar estructuras cercanas como el esófago o nervios principales. El servicio de Cardiología del hospital ha realizado cerca de veinte procedimientos de PFA con una eficacia del 100% en la eliminación de la fibrilación auricular y sin complicaciones mayores registradas. Especialistas del centro destacan que esta técnica es especialmente relevante para pacientes que no responden a otros tratamientos o presentan mayor riesgo con técnicas convencionales.

A partir de ahora el Hospital Quirónsalud Málaga será recordado como uno de los primeros centros en España en incorporar el sistema de ablación por campo pulsado (PFA) para el tratamiento de la fibrilación auricular paroxística, una de las arritmias cardíacas más frecuentes y con mayor impacto en la calidad de vida de los pacientes.

Así lo han informado desde el centro hospitalario en una nota, en la que han señalado que la fibrilación auricular es un trastorno del ritmo cardíaco que puede provocar palpitaciones, fatiga, dificultad respiratoria o mareos y que, además, incrementa el riesgo de ictus e insuficiencia cardíaca.

Cuando el tratamiento farmacológico no resulta suficiente, la ablación cardíaca se convierte en una alternativa terapéutica "eficaz y mínimamente invasiva", han precisado, al señalar que este procedimiento se utiliza para corregir ciertas anomalías del ritmo cardíaco, como dicha fibrilación auricular.

Durante un procedimiento de ablación se guía un tubo fino y flexible llamado catéter hasta el interior del corazón desde la ingle del paciente. Tradicionalmente, la punta de un catéter de ablación genera temperaturas extremas para eliminar el tejido cardíaco objetivo asociado a los latidos irregulares.

Además, han explicado que el sistema Farapulse PFA, sin embargo, "se basa en campos eléctricos no térmicos que son selectivos para el tejido".

"La ablación por campo pulsado supone un avance muy relevante en el tratamiento de la fibrilación auricular, ya que nos permite actuar con gran precisión sobre el tejido responsable de la arritmia, reduciendo de forma significativa el riesgo de dañar estructuras cercanas como el esófago o determinados nervios", según el doctor Antonio Esteban, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga.

Por su parte, el doctor Alberto Barrera, especialista en Cardiología Intervencionista del Hospital Quirónsalud Málaga apunta que "la PFA ablaciona selectivamente el tejido cardíaco sin afectar a otras estructuras circundantes críticas, como el esófago o los nervios principales, un riesgo potencial desafortunado de la ablación térmica estándar".

Estos campos eléctricos han demostrado "ser muy eficaces para silenciar de forma duradera las señales cardíacas anormales, al tiempo que reducen el riesgo de dañar otros tejidos cercanos", añade el doctor Amalio Ruiz, también hemodinamista que aplica este sistema en el Hospital Quirónsalud Málaga.

El Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga ha realizado con éxito cerca de una veintena de procedimientos de ablación por campo pulsado en poco más de medio año, "con una eficacia total (del 100%) en la eliminación de la fibrilación auricular en los pacientes tratados y sin registrar complicaciones mayores asociadas a la intervención", han asegurado en la nota.

"Estos primeros resultados confirman que se trata de una técnica altamente eficaz y, al mismo tiempo, muy segura. Nos permite ofrecer a nuestros pacientes una opción terapéutica avanzada, con excelentes resultados clínicos y un perfil de riesgo muy bajo", destaca el doctor Esteban.

El especialista añade que esta tecnología representa "un paso adelante especialmente importante para pacientes en los que otros tratamientos no han sido suficientes o que presentan un mayor riesgo con técnicas térmicas convencionales".

Por su parte, los cardiólogos intervencionistas Alberto Barrera y Amalio Ruiz, especialistas que realizan este procedimiento en el centro, subrayan que los ensayos clínicos europeos han demostrado que la ablación por campo pulsado es altamente eficaz para silenciar de forma duradera las señales eléctricas anómalas del corazón, minimizando el daño a tejidos no objetivo.

"Este sistema, selectivo para los tejidos, ha surgido como una prometedora fuente de energía para la ablación cardíaca, incluido el aislamiento de la vena pulmonar para tratar la fibrilación auricular", señala el doctor Antonio Esteban, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Quirónsalud Málaga.

En este contexto, los especialistas del Hospital participan activamente en la 17 Reunión de Arritmias, un encuentro de referencia nacional, que reúne este viernes y el sábado a especialistas en cardiología y electrofisiología para analizar los últimos avances en el diagnóstico y tratamiento de las arritmias cardíacas, así como el papel emergente de nuevas tecnologías como la ablación por campo pulsado.