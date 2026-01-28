La Junta amplía la plantilla sanitaria en la provincia de Málaga con 972 nuevos profesionales

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía refuerza la sanidad en Málaga con la incorporación de 972 nuevos profesionales, destinados principalmente a atención primaria, cribado de cáncer y nuevas carteras de servicios. Este incremento forma parte de la contratación de 4.371 nuevos profesionales sanitarios para el Servicio Andaluz de Salud, aprobada en octubre por el Consejo de Gobierno. Málaga recibe el 25,7% del total autonómico, con profesionales distribuidos en nuevas infraestructuras, atención primaria, programas de cribado y terapias avanzadas. Desde 2019 se han aprobado siete Ofertas de Empleo Público en el SAS, creando hasta 58.700 plazas fijas y reduciendo la temporalidad en el sistema sanitario andaluz.

La Junta de Andalucía refuerza la sanidad malagueña con mil nuevos profesionales. Estas contrataciones van a reforzar la Atención Primaria, los programas de cribado de cáncer y nuevas carteras de servicios, según ha explicado la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, durante su visita al centro de salud Trinidad ‘Jesús Cautivo’ de la capital, donde ha recordado que a la provincia de Málaga le corresponden en concreto 972 profesionales y que parte de ellos se han ido incorporando ya en las últimas semanas del presente año.

Este aumento se enmarca en el incremento de plantilla aprobado el pasado mes de octubre en Consejo de Gobierno, cuando se autorizó la contratación en el Servicio Andaluz de Salud de 4.371 nuevos profesionales sanitarios.

El Consejo de Gobierno aprobaba la incorporación de 3.893 nuevos profesionales para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) a los que se suman 478 residentes (MIR), haciendo un total de 4.371 plazas.

De ellos, 1.200 serán médicos con el objetivo de reforzar la asistencia sanitaria, ampliar la capacidad de los centros y consolidar nuevos servicios de máxima relevancia para la población.

“Este incremento en las plantillas se traduce en que uno de cada cuatro nuevos profesionales sanitarios contratados vienen a la provincia de Málaga”, ha enfatizado. Estos profesionales, “que se distribuyen por todas las áreas u distritos sanitarios de la provincia”, suponen el 25,7% del incremento autonómico y se trata de profesionales que ya se están incorporando y se destinan, entre otras cosas, a nuevas infraestructuras (371), atención primaria (196), programas de cribado (138) y terapias avanzadas CAR‑T (48).

La delegada de la Junta, que ha estado acompañada por el delegado de Salud, Carlos Bautista; y el gerente del distrito sanitario Málaga-Guadalhorce, Enrique Vargas, asegura que el objetivo del Gobierno andaluz “es y ha sido siempre el refuerzo de la sanidad pública andaluza, con mejores condiciones y más estabilidad para nuestros profesionales”.

“Los profesionales son el corazón de nuestro sistema sanitario andaluz y a ellos nos debemos, y desde que entramos al gobierno asumimos un compromiso ineludible en el que no hemos parado de trabajar para mejorar su condiciones laborales”, ha añadido.

Desde 2019 se han aprobado siete Ofertas de Empleo Público (OEP) para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que permiten la creación y estabilización de hasta 58.700 plazas fijas de profesionales sanitarios en Andalucía, a las que se suman otras 21.953 aún en proceso de resolución. El objetivo es reducir la temporalidad, reforzar las plantillas y mejorar la calidad de la sanidad pública, según ha señalado Navarro.

La sanidad pública andaluza cuenta actualmente con más de 126.000 profesionales, lo que supone 25.000 más que en 2018. En la provincia de Málaga, la plantilla del SAS ronda los 20.000 trabajadores, unos 4.000 más que hace siete años. Desde la Junta se recuerda que entre 2010 y 2018 se recortaron cerca de 8.000 plazas en el sistema sanitario andaluz.

Nueva OEP 2025

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 23 de diciembre una nueva Oferta de Empleo Público del SAS correspondiente a 2025, con un total de 10.289 plazas. De ellas, 8.293 se ofertan por turno libre y 1.996 mediante promoción interna, impulsando así la carrera profesional del personal estatutario. El 10% de las plazas queda reservado para personas con discapacidad.

La Junta de Andalucía destaca además el avance en la equiparación salarial de los profesionales sanitarios, con una subida acumulada del 14% desde 2018. A este incremento se suma una subida adicional del 2,5% en las nóminas de diciembre, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.