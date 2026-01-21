Médicos afirman que la laparoscopia 3D impulsa cirugías digestivas más seguras y rápidas
Los hospitales Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar consolidan la laparoscopia en tres dimensiones en más de cien pacientes oncológicos digestivos, mejorando precisión, visibilidad y tiempos de intervención, y favoreciendo la formación de nuevos cirujanos.
Las claves
La laparoscopia 3D ha sido aplicada con éxito en más de un centenar de pacientes en los hospitales Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar.
La visión tridimensional permite mayor precisión en maniobras delicadas, optimiza el control del instrumental y mejora la percepción de profundidad.
Esta tecnología acorta la duración de las operaciones, reduce riesgos y facilita una recuperación posoperatoria más rápida para los pacientes.
La laparoscopia 3D es especialmente útil en cirugías de tumores digestivos y acelera el aprendizaje de cirujanos jóvenes gracias a una visión más realista.
La incorporación de la cirugía laparoscópica en tres dimensiones está transformando las intervenciones complejas en los hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar, donde ya se ha aplicado con éxito en más de un centenar de pacientes.
Según Enrique Aycart, jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo, la visión 3D permite una mayor exactitud en maniobras delicadass, optimiza el control del instrumental y ofrece una percepción más real de la profundidad entre órganos abdominales.
Esta tecnología acorta la duración de las operaciones, especialmente en suturas, anastomosis y abordajes oncológicos complejos, lo que contribuye a reducir riesgos y facilita una recuperación posoperatoria más ágil para los pacientes intervenidos.
Aycart destaca además que la mejora en la identificación anatómica disminuye el cansancio visual del cirujano en procedimientos prolongados y ayuda a minimizar complicaciones al permitir disecciones más finas y precisas en comparación con la laparoscopia convencional.
La laparoscopia 3D resulta especialmente útil en tumores digestivos, donde ver con claridad la relación del tumor con estructuras vecinas y ganglios linfáticos favorece linfadenectomías más completas y una estadificación más exacta.
Una correcta estadificación tumoral es clave para elegir los tratamientos complementarioss, como quimioterapia o inmunoterapia, y para valorar con detalle los hallazgos microscópicos que orientan la estrategia terapéutica posterior en cada caso oncológico.
Quirónsalud subraya que el uso creciente de esta técnica también acelera la curva de aprendizaje de los cirujanos jóvenes, que pueden entrenarse con una imagen más nítida y realista del campo quirúrgico, mejorando sus habilidades en menos tiempo