Médicos afirman que la laparoscopia 3D impulsa cirugías digestivas más seguras y rápidas

La laparoscopia 3D ha sido aplicada con éxito en más de un centenar de pacientes en los hospitales Quirónsalud Marbella y Campo de Gibraltar. La visión tridimensional permite mayor precisión en maniobras delicadas, optimiza el control del instrumental y mejora la percepción de profundidad. Esta tecnología acorta la duración de las operaciones, reduce riesgos y facilita una recuperación posoperatoria más rápida para los pacientes. La laparoscopia 3D es especialmente útil en cirugías de tumores digestivos y acelera el aprendizaje de cirujanos jóvenes gracias a una visión más realista.

La incorporación de la cirugía laparoscópica en tres dimensiones está transformando las intervenciones complejas en los hospitales Quirónsalud Marbella y Quirónsalud Campo de Gibraltar, donde ya se ha aplicado con éxito en más de un centenar de pacientes.​

Según Enrique Aycart, jefe de Cirugía General y Aparato Digestivo, la visión 3D permite una mayor exactitud en maniobras delicadass, optimiza el control del instrumental y ofrece una percepción más real de la profundidad entre órganos abdominales.​

Esta tecnología acorta la duración de las operaciones, especialmente en suturas, anastomosis y abordajes oncológicos complejos, lo que contribuye a reducir riesgos y facilita una recuperación posoperatoria más ágil para los pacientes intervenidos.​

Aycart destaca además que la mejora en la identificación anatómica disminuye el cansancio visual del cirujano en procedimientos prolongados y ayuda a minimizar complicaciones al permitir disecciones más finas y precisas en comparación con la laparoscopia convencional.​

La laparoscopia 3D resulta especialmente útil en tumores digestivos, donde ver con claridad la relación del tumor con estructuras vecinas y ganglios linfáticos favorece linfadenectomías más completas y una estadificación más exacta.​

Una correcta estadificación tumoral es clave para elegir los tratamientos complementarioss, como quimioterapia o inmunoterapia, y para valorar con detalle los hallazgos microscópicos que orientan la estrategia terapéutica posterior en cada caso oncológico.​

Quirónsalud subraya que el uso creciente de esta técnica también acelera la curva de aprendizaje de los cirujanos jóvenes, que pueden entrenarse con una imagen más nítida y realista del campo quirúrgico, mejorando sus habilidades en menos tiempo