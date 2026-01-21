Mariela Checa, reelegida como decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental

Las claves nuevo Generado con IA Mariela Checa ha sido reelegida decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental, obteniendo el 53% de los votos en las elecciones. Su proyecto se centra en la formación continua, la defensa de las condiciones laborales y la visibilidad y reconocimiento social de la psicología. Entre las prioridades están combatir el intrusismo profesional, impulsar más plazas públicas, crear un observatorio de empleo y apoyar el emprendimiento. Checa cuenta con una amplia trayectoria en intervención familiar, es docente, investigadora y ha dirigido importantes instituciones relacionadas con la psicología y la igualdad.

Mariela Checa (Jaén, 1973) ha sido reelegida decana del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) en las elecciones celebradas el pasado martes, 20 de enero, según han informado a través de un comunicado.

El 53% de los colegiados que se acercaron a votar para elegir el rumbo de la institución para los próximos cuatro años, según el acta de proclamación provisional de los resultados de las elecciones, se decantaron por la candidatura encabezada por Checa, haciéndola ganadora.

“Nuestro compromiso es consolidar el cambio iniciado en 2021, impulsar el desarrollo profesional continuo, mejorar las condiciones laborales y reforzar el reconocimiento social de la psicología, garantizando que cada persona colegiada cuente con las herramientas, la formación y el apoyo necesarios para ejercer con excelencia y profesionalidad”, señala la decana.

El proyecto que lidera está formado en torno a tres ejes que considera fundamentales: la formación continua y la especialización, la defensa de las condiciones laborales y la visibilidad y el reconocimiento social de la profesión.

Entre las principales líneas de actuación destacan las medidas contra el intrusismo profesional, el impulso de más plazas públicas de psicología, la creación de un observatorio estable sobre empleo y condiciones laborales, el apoyo al emprendimiento y al trabajo autónomo, así como el desarrollo de campañas que pongan en valor el impacto real de la intervención psicológica y refuercen la presencia del Colegio en las cuatro sedes provinciales.

El programa electoral contempla, además, el fortalecimiento de las relaciones con instituciones, entidades sociales, medios de comunicación y la ciudadanía, con el objetivo de avanzar en el reconocimiento y la visibilización de la psicología. “Todo ello desde una actitud proactiva y firme en la defensa de la profesión en todos los ámbitos”, añade Checa.

“En estos cuatro años hemos trabajado para hacer del COPAO una institución más abierta, activa y visible, pero aún queda mucho por hacer”, subraya la decana, quien defiende un Colegio plural y representativo de todas las personas colegiadas.

Quién es Mariela Checa

Mariela Checa Caruana, nacida en Jaén en 1973, es licenciada en Filosofía y Letras, sección Psicología (1997), psicóloga sanitaria, perito judicial, experta en intervención familiar y en coordinación de parentalidad, y doctoranda en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Ha sido coordinadora de la actual UDA-Psicología de la Universidad de Málaga, así como creadora y presidenta de honor de la Asociación para el Estudio, la Investigación y la Intervención de los Conflictos Familiares y la Violencia Filio-parental (FILIO).

Actualmente, es directora del Experto Universitario en Coordinación de Parentalidad de la Universidad de Málaga y directora del Proyecto Piloto en COPAR (Junta de Andalucía–UMA). Cuenta, además, con una amplia trayectoria docente e investigadora en el ámbito de la intervención familiar y la violencia, y es autora de múltiples publicaciones relacionadas con el menor, la familia y la violencia.

A lo largo de su carrera ha ostentado, asimismo, el cargo de directora del Instituto Andaluz de la Mujer en la Junta de Andalucía, ha sido presidenta de la Unión Profesional Sanitaria de Málaga (UPROSAMA) y directora de Relaciones Institucionales de la Universidad de Málaga. Actualmente, ha sido reelegida decana del Ilustre Colegio Oficial de la Psicología de Andalucía Oriental.