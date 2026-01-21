Especialistas de España se dan cita en Málaga el próximo 22 de enero en el 19 Symposium de Pediatría y Vacunas

Las claves nuevo Generado con IA El 19 Symposium de Pediatría y Vacunas reunirá a pediatras de toda España en Málaga los días 22 y 23 de enero. El evento abordará avances en vacunología, enfermedades infecciosas y prevención pediátrica, con énfasis en la toma de decisiones clínicas. El Virus Respiratorio Sincitial (VRS) y la prevención de infecciones respiratorias centrarán parte de los debates científicos. La inteligencia artificial y las vacunas de nueva generación serán protagonistas en una mesa dedicada a la innovación en prevención pediátrica.

Pediatras de toda España se van a reunir los próximos 22 y 23 de enero en el 19 Symposium de Pediatría y Vacunas. Este evento lo organizan El Servicio de Pediatría del Hospital Quirónsalud Málaga y el Grupo Pediátrico Uncibay.

Cabe señalar que esta es una cita ya consolidada como referente científico nacional en el ámbito de la Pediatría, que tendrá lugar en el Hotel Barceló Málaga (Vialia).

Por tanto, un año más el Symposium vuelve a convertirse en "un punto de encuentro imprescindible para la actualización científica, donde la evidencia clínica, la innovación y la práctica asistencial se unen para seguir avanzando en la protección de la salud infantil y adolescente", explica el doctor Manuel Baca, jefe del Servicio de Pediatría y Neonatología del Hospital Quirónsalud Málaga y director del Grupo Pediátrico Uncibay y del Symposium.

Así, el programa refleja los principales avances en vacunología, enfermedades infecciosas y prevención pediátrica, con un enfoque eminentemente práctico y orientado a la toma de decisiones clínicas.

La bronquiolitis por VRS y la prevención respiratoria en general, en el centro del debate científico

La edición de 2026 será inaugurada por el doctor Luis Blesa, presidente de la Asociación Española de Pediatría, y arrancará con un seminario inaugural dedicado al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) bajo el título "El futuro ya está aquí: VRS, innovación y nuevas miradas desde la pediatría", seguido de un coloquio abierto "El nuevo tablero del VRS: datos, decisiones y desafíos".

La prevención de las infecciones respiratorias vuelve así a situarse como una de las grandes prioridades en Pediatría y Salud Pública. Previamente se desarrollará un presymposium con el dermatólogo Dr. José Antonio Llamas sobre actualización en dermatología pediátrica.

A lo largo de las dos jornadas del simposio, se desarrollarán además cuestiones clave, como la vacunación antigripal pediátrica, las estrategias innovadoras en vacunación escolar, la prevención frente al neumococo, los nuevos anticuerpos monoclonales frente al VRS, las enfermedades infecciosas emergentes y las inmunizaciones del niño viajero, con especial atención al dengue.

Tecnología, inteligencia artificial y vacunas de nueva generación

La novedad de esta edición es que estará moderada por el vicepresidente del Colegio de médicos de Málaga y médico hospitalista del Servicio de Cirugía General del Hospital Quirónsalud Málaga, el doctor José Antonio Trujillo, y se incorpora en el programa la incorporación de la mesa "Entre patógenos, algoritmos y la nube: reinventando la prevención en pediatría", que abre el debate sobre el impacto de la inteligencia artificial, el análisis avanzado de datos y las vacunas de nueva generación en la prevención de enfermedades infecciosas.

El Symposium mantendrá además uno de sus clásicos más esperados: la presentación interactiva del profesor de Pediatría Dr. Juan Casado, una seña de identidad del encuentro que fomenta el debate clínico, la participación activa y el aprendizaje práctico.

Referentes nacionales e internacionales en vacunología y Pediatría

El 19º Symposium contará con la participación de figuras de primer nivel en pediatría, infectología, vacunología, microbiología y salud pública. Entre ellas, especialistas de la talla de Federico Martinón-Torres, asesor OMS; José Yuste, del Centro Nacional de Microbiología; David Moreno, miembro de la Ponencia de Vacunas; Belén Aguirrezabalaga, vicepresidenta de la SEPEAP; entre otros.

Un elenco que refuerza el posicionamiento del Symposium como uno de los encuentros científicos más relevantes del calendario pediátrico nacional.

El encuentro se cerrará con un coloquio participativo sobre los calendarios vacunales, en el que se revisarán las actualizaciones más relevantes de la Asociación Española de Pediatría (AEP), del calendario interterritorial, del calendario andaluz y de las recomendaciones internacionales.