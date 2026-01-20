Málaga registra en una jornada 460 donaciones de sangre, más del doble de lo habitual

Una de las unidades móviles de donación de sangre en Málaga este lunes por la tarde. Patricia Casaucao

Las claves nuevo Generado con IA Málaga registró 460 donaciones de sangre en un solo día, más del doble de lo habitual, tras el accidente ferroviario en Adamuz. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga recibió 512 ofrecimientos, con 468 donaciones de sangre y 17 de plasma. El Servicio Andaluz de Salud recogió 2.990 bolsas de sangre en Andalucía el lunes, triplicando la media diaria. El Centro de Transfusión de Málaga amplió su horario de donación de 9:00 a 21:00 horas y habilitó colectas en diferentes puntos de la provincia.

Los malagueños no dudaron en donar sangre este pasado lunes, un día después del grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba). En total, en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga recibieron 512 ofrecimientos, de los que 468 donaron sangre y 17 plasmaferesis, lo que supone más del doble, ya que la media de donaciones en un día normal es de 200 aproximadamente.

Así, el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, recogió en total este pasado lunes 2.990 bolsas de sangre, el triple de un día normal -con hasta un máximo de 900-, tras animar a los ciudadanos a que realizaran donaciones para garantizar las reservas como consecuencia del accidente ferroviario.

Por otro lado, desde el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga han valorado que en la jornada de este martes la influencia es "incluso mayor" tanto en el CTTC como en las colectas, según han señalado a Europa Press fuentes de la Delegación de Gobierno andaluz en la provincia.

Así, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, con motivo de la afluencia y peticiones de personas para donar sangre en la provincia tras el grave accidente, ha habilitado una apertura especial ininterrumpida hasta el miércoles, 21 de enero.

Por tanto, el horario de donación de sangre en el Centro de Transfusión de Málaga, en el recinto del Hospital Civil, es de 09.00 horas a 21.00 horas de manera ininterrumpida.

En la jornada de este martes también se puede donar en Málaga capital en Cesur Teatinos de 09.00 a 14.00 horas y de 15.30 a 19.00 horas. De igual modo, en el municipio malagueño de Coín en el edificio de Servicios Sociales de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.