Fallece el doctor Ismael Herruzo, jefe del servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Regional de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Fallece el doctor Ismael Herruzo a los 65 años, jefe del servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Regional Universitario de Málaga. Herruzo era miembro de la Comisión de Deontología Médica del Colegio de Médicos y fue distinguido como Colegiado Honorífico en 2024. Se licenció en Medicina en Córdoba, se especializó en Oncología Radioterápica en 1988 y fue director médico del hospital entre 2020 y 2022. La misa tendrá lugar en el Parque Cementerio de Málaga el miércoles 21 de enero a las 17:00 horas, con posibilidad de visitar a la familia en Parcemasa.

El Colegio de Médicos de Málaga lamenta la pérdida del doctor Ismael Herruzo que ha fallecido a los 65 años. Hasta ahora ha estado ostentando el cargo de jefe del servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Regional Universitario de Málaga.

El Dr. Herruzo era también miembro de la Comisión de Deontología Médica del Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos le nombró Colegiado Honorífico y recibió la medalla de Colegiado de Honor en el año 2024, momento que recogen las fotografías.

Herruzo nació en Aguilar de la Frontera (Córdoba), se licenció en Medicina por la Universidad de Córdoba en 1983, consiguió la especialización en Oncología Radioterápica en 1988 y dos años más tarde se doctoró en Medicina en la Universidad de Sevilla.

En 1990 llegó al Hospital Regional Universitario de Málaga y en 1996 asumió la jefatura del Servicio de Oncología Radioterápica del citado centro hospitalario. De 2020 a 2022 ocupó la dirección médica del Hospital, donde era una persona muy respetada.

La Junta Directiva del Colegio de Médicos, según ha informado a través de un comunicado, ha agradecido la labor y experiencia que aportó a la Comisión de Deontología Médica, donde destacó por su profesionalidad e implicación, y muestra su consternación ante la pérdida de un compañero tan querido dentro de la profesión.

La misa está prevista en el Parque Cementerio de Málaga el miércoles 21 de enero a las 17.00 horas y se puede visitar a la familia para mostrar sus condolencias con anterioridad en la sala 1 de Parcemasa.