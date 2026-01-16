Las infecciones respiratorias suben en Málaga hasta los 254 casos por 100.000 personas, mientras la gripe cae 7 puntos

El riesgo de contagio de gripe y otras infecciones respiratorias agudas (IRA) sigue siendo alto en Andalucía, según informó ayer el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, que también recalcó que “las tasas de incidencia nos sitúan aún en niveles epidémicos”.

Por ello, la Junta de Andalucía, pese a haber batido récord en la vacunación frente a la gripe esta campaña, continúa inmunizando a la población con la intención de proteger al mayor número de personas posible.

En Málaga la situación es un reflejo de lo que sucede en toda Andalucía. La tasa de incidencia de las IRA ha crecido la última semana de los 227,1 casos por cada 100.000 habitantes a los 254 casos.

Mientras que la situación general de la incidencia de las IRA aumenta, la tasa de gripe lleva dos semanas consecutivas bajando en Málaga. Ya hace siete días se supo que la incidencia bajaba de los 38,8 casos por cada 100.000 habitantes a los 35,4.

Una semana más tarde la tasa ha bajado de nuevo y esta vez lo ha hecho siete puntos hasta llegar a los 28,5 casos por cada 100.000 habitantes.

IRAs en Andalucía

La tasa de incidencia de las IRA en Andalucía ha crecido la última semana, pasando de 286,2 casos por 100.000 habitantes de la semana de Año Nuevo a 307,7 en la semana de Reyes.

En cambio, la tasa de síndrome gripal sigue descendiendo, pasando de 37,8 de la primera semana del año a 32,4 en la semana pasada.

Por provincias, la tasa de gripe se sitúa en Almería en 17,2 por 100.000 habitantes (la semana previa era 18,8); en Cádiz, 39,2 (44,6); en Córdoba, 35,1 (42,2); en Granada, 29,8 (33,5); en Huelva, 38,8 (40,9); en Jaén, 28,1 (38,4); y en Sevilla, 44,2 (48,5).

En cuanto a la incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas por provincias, en Almería ha pasado de 201,1 a 271,8 casos por 100.000 habitantes; en Cádiz ha descendido ligeramente, pasando de 419,6 a 416,7; en Córdoba, al igual que en el resto de las provincias, ha aumentado, pasando de 261,3 a 252,5; en Granada, de 221,3 a 276,2; en Huelva, de 240,6 a 266,9; en Jaén, de 335 a 370,9; y en Sevilla, de 317,7 a 318.