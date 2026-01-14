El Hospital Quirónsalud Málaga abre un mini gimnasio para niños ingresados con jugadores del Unicaja y el Málaga

Los jugadores del Málaga CF con un niño en el mini gimnasio del Hospital Quirónsalud Málaga.

Moverse, hacer el ejercicio que se pueda y divertirse es clave para una mejor recuperación cuando se está convaleciente en el hospital. Eso han pensado en el Hospital Quirónsalud Málaga, que ha abierto un pequeño gimnasio para los niños que están ingresados.

“El sedentarismo es uno de los principales motivos que derivan en problemas de salud, como la obesidad, las cardiopatías o las patologías musculoesqueléticas, entre otras”, ha afirmado el doctor Manuel Baca, jefe del Servicio de Pediatría de Quirónsalud Málaga.

En este sentido, Baca añade que hacer deporte “mejora el desarrollo físico y cognitivo; contribuye al bienestar emocional; favorece la socialización; ayuda a adquirir valores, como la disciplina, el esfuerzo y el respeto; o refuerza la autoestima”.

Audige, Barreiro y Tillie en el Hospital Quirónsalud Málaga.

Ha habido además sorpresa porque este mini gimnasio ha sido inaugurado por jugadores del Unicaja y del Málaga CF.

Han participado en esta actividad Jonathan Barreiro, Chase Audige y Killian Tillie, del Unicaja; y Dani Lorenzo y Diarra Moussa, del Málaga CF.

Este pequeño gimnasio está en la planta de hospitalización infantil y surge de la colaboración con la asociación sin ánimo de lucro El poder del chándal, impulsada por graduados en Ciencias del Deporte y médicos de la empresa Trainsplant, que promueve la práctica del ejercicio físico y el deporte entre pacientes, enfermos crónicos, trasplantados y discapacitados.

Tiene zona fitness con bicicleta estática, remo infantil, plataforma giratoria o cinta andadora y está pensado para trabajar el movimiento jugando.