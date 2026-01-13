Antonio Narváez, traumatólogo de Vithas Xanit: "El fortalecimiento en mayores es esencial para la autonomía"

Las claves nuevo Generado con IA El fortalecimiento en adultos mayores es clave para mantener la autonomía, prevenir caídas y reducir el riesgo de enfermedades crónicas, según el Dr. Antonio Narváez. La inactividad física es uno de los principales factores de riesgo global y afecta negativamente la salud musculoesquelética, cardiovascular y metabólica en mayores. Durante la jornada se ofrecieron estrategias prácticas para combatir el sedentarismo y se realizaron pruebas de fuerza para personalizar recomendaciones y fomentar el ejercicio diario. Expertos como Juan Correal Naranjo y Miguel Ángel Araque Martínez participaron, destacando la importancia evolutiva y beneficios de la fuerza en la mejora de la salud del adulto mayor.

"El fortalecimiento en adultos mayores es esencial para mantener la autonomía, prevenir caídas y reducir el riesgo de enfermedades crónicas", ha asegurado Antonio Narváez, jefe del Servicio de Traumatología, Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Vithas Xanit Internacional en la I Jornada Formativa 'Mejora de la Fuerza en el Adulto Mayor'.

La Organización Mundial de la Salud hace hincapié en que la inactividad física sigue siendo uno de los principales factores de riesgo para la salud global, ha indicado Vithas en un comunicado. "Incorporar ejercicios de fuerza en la rutina diaria ayuda a mejorar la calidad de vida y prolongar la independencia funcional", ha indicado el especialista.

Narváez ha impartido un Vithas Aula Salud bajo el título Problemas actuales asociados a la falta de movimiento ante más de 100 personas mayores. En esta charla, el especialista ha explicado cómo la inactividad afecta a la salud musculoesquelética, cardiovascular y metabólica, y qué medidas pueden adoptarse para revertir esta tendencia.

"Cada vez vemos más casos de sarcopenia y pérdida de masa muscular en personas mayores, lo que incrementa el riesgo de caídas y fracturas", ha señalado Narváez. Además, ha insistido en la necesidad de combinar fuerza y equilibrio para mejorar la funcionalidad y reducir la dependencia.

Actividades prácticas y consejos saludables

Durante la jornada, se trataron asimismo estrategias para contrarrestar el sedentarismo y se brindaron sugerencias prácticas ajustadas a las necesidades de las personas mayores. La meta fue sensibilizar acerca del valor del movimiento como recurso preventivo y terapéutico.

La jornada, organizada por el Área de Deporte del Ayuntamiento de Benalmádena, contó además con la participación de Juan Correal Naranjo, especialista en movimiento humano, quien expuso la relevancia evolutiva del movimiento, y de Miguel Ángel Araque Martínez, doctor en Educación Física y coautor del libro 'Activamente', que explicó cómo la fuerza influye en la mejora de la salud.

El evento no se restringió a las conferencias. Fuera del recinto se dispusieron estaciones para efectuar pruebas que evaluaron indicadores de fuerza, permitiendo a los asistentes conocer su condición física y obtener recomendaciones personalizadas junto a pautas para integrar ejercicios en la rutina cotidiana del adulto mayor.