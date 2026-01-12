El Hospital Regional de Málaga hace historia: consiguen realizar 16 trasplantes de órganos en tan solo seis días

El Hospital Regional Universitario de Málaga ha marcado un antes y un después en su historia al realizar 16 trasplantes de órganos en tan solo seis días.

De estas intervenciones, 13 han sido trasplantes de riñones y tres de hígado. Todas ellas, según han informado desde el centro sanitario, han sido "de alta complejidad" y han requerido "una coordinación y especialización excepcionales".

"Este logro es fruto del trabajo incansable y coordinado de los equipos de trasplantes, UCI, quirófanos, enfermería, laboratorios y servicios de apoyo, y, sobre todo, de la generosidad de los donantes y sus familias, sin la que nada de esto sería posible", añaden.

Cabe señalar que las intervenciones quirúrgicas de este tipo han aumentado a lo largo de los años hasta tal punto que, en lo que a trasplantes hepáticos se refiere, el Regional consiguió situarse en 2024 en el primer puesto en Andalucía y en el segundo puesto a nivel nacional.

En cifras, el equipo de trasplantes de este hospital realizó 85 intervenciones de este tipo durante el 2024, según los últimos datos aportados por la Consejería de Salud y Consumo.

Este número de intervenciones es superior al que se realizó durante 2023. En concreto, el crecimiento entre el número de trasplantes de hígado llevados a cabo en 2023 y en 2024 es de un 26,8%.

Además, Málaga también fue la provincia andaluza donde se realizaron más trasplantes. En total se llevaron a cabo 337 (un 20% más que en 2023); de los que 85 fueron de hígado, 10 de páncreas y 242 de riñón.

Primer trasplante hepático del Regional

El primer trasplante hepático se realizó hace casi 30 años y, desde ese entonces, el Regional ha realizado cerca de 1.400 intervenciones de trasplantes de hígado. Además, los pacientes que se atienden son de toda la provincia de Málaga, Almería, Ceuta y Melilla.