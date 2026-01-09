Las mascarillas se quedan hasta febrero en Málaga: las infecciones respiratorias suben hasta los 227 casos por 100.000

Los casos de gripe siguen aumentando en toda Andalucía, incluida Málaga. Ante esta situación, la Junta de Andalucía ha decidido prorrogar la orden en la que se establece el uso de mascarillas en centros sanitarios y sociosanitarios hasta el próximo 6 de febrero.

En Málaga, según los últimos datos disponibles, la incidencia de infecciones respiratorias es de 227 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la gripe, la tasa ha bajado varios puntos los primeros días del 2026 con respecto a los últimos días de 2025 hasta los 35,4 casos.

“Esta decisión busca proteger especialmente a las personas más vulnerables y garantizar el buen funcionamiento de nuestros centros durante la temporada de mayor circulación de infecciones respiratorias”, aseguran desde el Hospital Regional Universitario de Málaga.

La situación epidemiológica, hasta la primera semana de este 2026, “indica que la actividad de las infecciones respiratorias agudas en Andalucía se mantiene en nivel epidémico bajo, con una posible finalización de la fase de ascenso, persistiendo la superación del umbral epidémico de gripe por quinta semana consecutiva”, según la Consejería de Sanidad.

Con esta prórroga, el uso de mascarillas tanto entre profesionales sanitarios como por parte de pacientes y usuarios de centros sanitarios y sociosanitarios seguirá siendo “recomendable”.

Eso sí, pasará a ser obligatorio cuando en los centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se alcance “de manera reiterada la fase II (aumento moderado) o fase III (aumento sostenido) del plan de alta frecuentación y la tasa de incidencia en Atención Primaria del distrito en el que se encuentre el centro haya superado por dos el valor de la tasa de incidencia”.

En cuanto a los centros privados, será obligatorio el uso de las mascarillas cuando se alcancen de manera reiterada niveles equivalentes de sus planes de alta frecuentación a las fases II y III del plan del SAS y la tasa de incidencia de la zona sea superior por dos.

También serán obligatorias las mascarillas cuando en centros sanitarios y sociosanitarios haya una tasa que supere el 30% y cuando en centros públicos y privados se pase del nivel bajo al medio o alto.

IRAs en Málaga

La incidencia de las infecciones respiratorias agudas causadas por la gripe, la Covid 19, el virus respiratorio sincitial y otros virus de invierno siguen aumentando y, actualmente, en Málaga se sitúa en los 227,1 casos por cada 100.000 habitantes.

Cabe señalar que, la incidencia de la gripe en Málaga ha sufrido la tendencia contraria, es decir, ha descendido unos tres puntos. En concreto, a finales de 2025 estaba en 38,8 casos por cada 100.000 habitantes y ahora se sitúa en los 35,4.

El Informe Semanal de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda en Andalucía del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026 también muestra que la zona en la que se han registrado más casos durante los primeros días de 2026 ha sido Málaga capital con una tasa de 366,8 casos por cada 100.000 habitantes.

En el resto de distritos sanitarios la incidencia es menor a los 200 casos. En La Vega es de 197,2 casos por cada 100.000 habitantes; en el Valle del Guadalhorce de 194,6; en la Axarquía de 189,2; en la Serranía de 175,2; y en la Costa del Sol de 110,2.

La incidencia ha aumentado, con respecto a la última semana del 2025, la 52, donde en la provincia era de 209 casos por cada 100.000 habitantes. Eso sí, es menor a la registrada la semana del 15 al 21 de diciembre cuando llegó a los 362 casos.

Cabe recordar que estos virus respiratorios son “una de las principales causas de morbilidad estacional y pueden ocasionar complicaciones graves y hospitalizaciones, especialmente en personas mayores, niños, embarazadas, personas con patologías crónicas y personas inmunodeprimidas”.