Málaga estrena una nueva unidad de salud mental para menores en el Regional: 430 m2 y 24 profesionales

Las claves nuevo Generado con IA Málaga inaugura una Unidad de Hospitalización Breve para Adolescentes con problemas de salud mental en el Hospital Regional. La unidad, ubicada en el edificio Guadalmedina, cuenta con 430 m2 y un equipo de 24 profesionales especializados. Esta nueva infraestructura permitirá la hospitalización de menores de 14 a 17 años con crisis de trastorno mental moderado o grave. La inversión total supera los 488.000 euros, destinados tanto a la adecuación del espacio como al mobiliario.

La Unidad de Hospitalización Breve para Adolescentes con problemas de salud mental de Málaga, ubicada en el edificio Guadalmedina, dependiente del Hospital Universitario Regional, comenzará a recibir pacientes el próximo lunes 12 de enero.

Así lo ha informado este viernes el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, durante la inauguración de este departamento que estará formado por 24 profesionales, contratados para atender a estos pacientes.

En concreto, según el consejero, se han incorporado dos facultativos especialistas de área, tres enfermeras especialistas en Salud Mental, seis enfermeros, un terapeuta ocupacional, seis TCAE (técnicos en cuidados auxiliares de enfermería) y seis celadores conductores, que supondrán un gasto anual de 1,2 millones de euros.

Esta unidad se integra en el edificio Guadalmedina, que ya acoge la Unidad de Trastorno de la Conducta Alimentaria (UTCA), así como los hospitales de día de TCA y de Salud Mental Infanto-Juvenil. De esta manera, el centro suma 77 profesionales dedicados a la atención de la salud mental de niños y adolescentes.

Sanz ha explicado que esta unidad permitirá que “los menores de entre 14 y 17 años puedan ser hospitalizados y reciban una atención especializada cuando sufran una crisis por un trastorno mental moderado o grave en el menor tiempo posible”.

El centro cuenta con un plan funcional de la Unidad de Atención Especializada Infanto-adolescente y un Programa de Atención Intensiva Domiciliaria en crisis suicida como alternativa a la hospitalización.

“Ahora, además, para aquellos casos en los que el tratamiento no ha sido suficiente para resolver la crisis y sea necesaria la hospitalización, contamos con esta unidad de hospitalización”, ha incidido.

Para hacer posible esta nueva unidad se han invertido 453.319 euros procedentes de los fondos para Salud Mental del Ministerio de Sanidad en la adecuación de un espacio de 430 metros cuadrados y otros 35.500 euros de fondos propios en el mobiliario.

El consejero ha estado acompañado en este acto por el delegado de Sanidad de Málaga, Carlos Bautista; la directora general de Cuidados, Atención Sociosanitaria, Salud Mental y Adicciones, Trinidad Rus, y el director gerente del Hospital Regional de Málaga, José Antonio Ortega, entre otras autoridades.