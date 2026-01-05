Los Reyes Magos reparten regalos, caramelos e ilusión a los pacientes hospitalizados en la provincia de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Los Reyes Magos visitaron varios hospitales de la provincia de Málaga, repartiendo regalos y alegría a los niños y niñas ingresados. En el Hospital Materno Infantil de Málaga se celebró una gala con actuaciones de payasos, magia y un musical infantil antes de la entrega de regalos. Los jugadores del Unicaja Baloncesto acompañaron a los Reyes Magos en su visita al Hospital Quirónsalud Málaga, repartiendo obsequios y compartiendo momentos inolvidables con los pacientes. En el Hospital Quirónsalud Marbella, los Reyes Magos recorrieron las áreas pediátricas entregando caramelos, regalos y palabras de ánimo a los más pequeños y sus familias.

La noche más mágica del año está a punto de suceder. Los más pequeños ya lo tienen todo preparado para la llegada de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, pero antes de ir a sus casas han hecho una pequeña parada en algunos hospitales de la provincia para repartir regalos e ilusión.

Una de sus paradas ha sido en el Hospital Materno Infantil de Málaga, donde han celebrado su tradicional visita. Esta es una de las citas más esperadas por los menores ingresados y sus familias porque llena de ilusión y ambiente festivo el centro hospitalario.

La jornada ha comenzado con un recorrido por las plantas de hospitalización, durante el cual Sus Majestades han hecho entrega de regalos a los niños y niñas ingresados. La entrega de regalos ha sido posible gracias a la colaboración y generosidad de distintas entidades, asociaciones, empresas y personas particulares que, a lo largo del año, participan en campañas solidarias de donación.

Los Reyes Magos en el Materno Infantil. Junta de Andalucía

Posteriormente, sobre las 11.00 horas, ha dado comienzo la tradicional gala en el salón de actos del centro, que se ha iniciado con la presentación de los payasos de la Asociación ACAE y la bienvenida institucional.

A continuación, los asistentes han disfrutado de la actuación de magia a cargo de Richard Granda y del musical infantil “Aladdín”, interpretado por el CEIP Nuestra Señora de Gracia de Riogordo y gestionado a través de la Asociación AVOI, creando un ambiente de entretenimiento e ilusión entre los presentes.

A las 12.00 horas ha tenido lugar la entrada de Sus Majestades los Reyes Magos al recinto, acompañados por la tuna, uno de los momentos más emotivos de la jornada, tras el cual se ha procedido a la entrega de regalos a los menores asistentes.

Los Reyes Magos en Quirónsalud Málaga y Marbella

Los Reyes Magos también han estado en el Hospital Quirónsalud Málaga con los jugadores de Unicaja Baloncesto. Todos juntos han visitado a los niños y mayores ingresados en el Hospital Quirónsalud Málaga para llevarles regalos e ilusión en vísperas del Día de Reyes.

La jornada ha estado cargada de ilusión en la que el baloncesto se transformó en sonrisas, regalos y momentos inolvidables para los pacientes y empleados.

En esta ocasión, los jugadores Jonathan Barreiro, Chase Audige y Killian Tillie fueron los encargados de llevar la magia de la Navidad junto con Sus Majestades los Reyes Magos al centro hospitalario. Con cercanía, cariño y muchas ganas de compartir, los jugadores repartieron regalos de los Reyes Magos, logrando arrancar sonrisas entre pequeños y mayores.

Los jugadores del Unicaja en Quirónsalud Málaga. Quirónsalud Málaga

Al mismo tiempo, la magia de la Navidad también ha llegado al Hospital Quirónsalud Marbella con la esperada visita de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Melchor, Gaspar y Baltasar han recorrido la planta de hospitalización de Pediatría y las Urgencias pediátricas para compartir sonrisas, regalos y palabras de ánimo con los más pequeños y sus familias.

La visita, organizada desde el Ayuntamiento de Marbella y la colaboración del equipo del hospital, ha convertido la mañana en un momento muy especial para los niños ingresados, que han podido vivir la ilusión propia de estas fechas a pesar de encontrarse en un entorno hospitalario.

Los Reyes Magos han entregado caramelos y obsequios adaptados a cada edad y han dedicado tiempo a conversar con cada paciente, transmitiendo esperanza y alegría.