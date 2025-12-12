El 90% de los médicos de Málaga secundan el cuarto día de huelga: suspenden 232.000 consultas en Andalucía

Una de las pancartas de la huelga de médicos en Málaga. SMM

Los médicos de Málaga han vuelto a salir a la calle por cuarto día consecutivo para exigir un nuevo Estatuto Marco. En esta jornada el seguimiento, según el Sindicato Médico de Málaga, ha sido del 90% de la plantilla. La Junta de Andalucía lo cifra en el 39,62%.

De esta manera llegan a su fin una semana de manifestaciones y paros laborales que han estado protagonizados por dos concentraciones. La primera el pasado martes en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria y la segunda el pasado jueves en el Hospital Regional Universitario de Málaga.

Estos días, la huelga la han secundado la gran mayoría de los médicos, según el SMM, y este viernes se han coronado llegando al 90%. En este sentido, aseguran que este viernes ha sido la jornada en la que los médicos más han secundado la huelga esta semana, con un gran apoyo de los médicos MIR.

Por su parte, Antonio Martín, presidente de Sindicato Médico de Málaga, ha agradecido a todos los médicos por su participación en la huelga de estos cuatro días.

"A pesar del abusivo número de servicios mínimos impuestos por el SAS, que ha dificultado enormemente el ejercicio pleno del derecho a huelga, los médicos de Málaga habéis demostrado una vez más un compromiso ejemplar con la defensa de la profesión y con la calidad de la sanidad pública", ha señalado a través de un comunicado.

Asimismo, ha explicado que se han iniciado nuevas negociaciones con el Ministerio de Sanidad y ha remarcado que el sindicato no abandonará la lucha. "Continuaremos trabajando con firmeza y unidad para garantizar que los intereses laborales, profesionales y retributivos de los facultativos sean respetados y protegidos".

Consultas suspendidas por la huelga

Durante los días de huelga, según los datos proporcionados por el consejero de Sanidad, Antonio Sanz, estas tres últimas jornadas han tenido que ser suspendidas 155.831 consultas; 3.234 intervenciones quirúrgicas; 14.706 pruebas diagnósticas y 76.386 consultas externas.

"Esta situación es insostenible. La irresponsabilidad de la ministra está provocando uno de los mayores conflictos históricos en la sanidad pública en España", ha asegurado este viernes el consejero de Sanidad.