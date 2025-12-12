Joaquín Morales dimite como presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Málaga: "Culmino un ciclo"

Las claves nuevo Generado con IA Joaquín Morales ha presentado su dimisión como presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga, tras considerar que ha culminado un ciclo en la institución. Morales destaca que la decisión es irrevocable y se mantendrá en el cargo hasta que se produzca el relevo, para asegurar una transición ordenada y sin impacto negativo. Solicita al Consejo Nacional de la AECC que mantenga la actual composición del Consejo Provincial y designe una presidencia de continuidad. Morales resalta como principal logro la consolidación de un equipo humano excepcional y los avances en apoyo a pacientes, captación de recursos e investigación oncológica en Málaga.

Joaquín Morales ha dimitido como presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Málaga.

En un comunicado interno dirigido a las personas asociadas ha indicado que es una decisión “firme, profundamente meditada y adoptada desde la responsabilidad y el máximo respeto hacia la institución y hacia las personas a las que sirve”.

Morales considera que "he culminado un ciclo, he aportado todo lo que podía aportar desde la presidencia y ahora es justo, responsable y saludable abrir la puerta a nuevas energías y nuevas miradas que sigan fortaleciendo el trabajo realizado".

Recalca que su decisión es irrevocable, pero se mantendrá en la posición de presidente hasta que se produzca el relevo para ayudar a la asociación en el proceso.

En este sentido ha solicitado al Consejo Nacional de la AECC que considere la posibilidad de mantener la actual composición del Consejo Provincial y designar una presidencia de continuidad, de forma que la transición pueda desarrollarse de manera “estable, ordenada y sin impacto negativo en la Misión de la entidad”.

“El mayor logro de este periodo ha sido consolidar un equipo humano excepcional, formado por voluntarios y profesionales de un talento y una vocación extraordinarios, que hoy sitúan a Málaga como un referente nacional dentro de la AECC”, ha subrayado Morales.

"Hemos alcanzado niveles históricos en apoyo a pacientes, visibilidad pública, captación de recursos, alianzas estratégicas y ayudas a la investigación oncológica. Estoy orgulloso de lo que hemos construido y profundamente agradecido a quienes me han acompañado en este camino”. añade en su comunicado.

Morales, que es también articulista de EL ESPAÑOL de Málaga, asegura que se va "con la satisfacción del deber cumplido" y hace hincapié en que "la Junta Provincial se encuentra en una posición inmejorable para iniciar una nueva etapa, con un equipo profesional y voluntario altamente capacitado y totalmente alineado con la misión de la AECC".