Nace AVOI CF, el primer equipo de fútbol onco-hematológico de España formado por 21 niños en tratamiento en Málaga

Se presenta AVOI CF, el primer equipo de fútbol onco-hematológico de España, formado por 21 niños y niñas de entre 6 y 14 años en tratamiento o seguimiento en Málaga. El equipo ya está inscrito en la Real Federación Andaluza de Fútbol y su puesta de largo ha tenido lugar en el Hospital Materno Infantil de Málaga. La plantilla, junto al cuerpo técnico y voluntariado, ha sido presentada de forma especial ante familiares, amigos y representantes institucionales. Nueve entidades respaldan el proyecto en la temporada 2025/26 y la iniciativa cuenta con el apoyo de autoridades locales y representantes del Málaga CF.

Este equipo de niños y niñas en tratamiento ya está dado de alta en la Real Federación Andaluza de Fútbol y ha sido presentado este miércoles en el Hospital Materno Infantil de Málaga.

A lo largo de la presentación, se trasladaron los pormenores del proyecto y la importancia que han tenido los torneos de oncofútbol organizados desde 2014 por AVOI, según han informado a través de un comunicado.

La plantilla ha sido presentada de forma épica, uno a uno, por el periodista deportivo Emilio Guerrero. Cada jugador ha ido accediendo al escenario por el centro de la sala y atravesando una moqueta azul colocada para la ocasión. Los jugadores, emocionados, saludaban a familiares y amigos antes de acceder al escenario, donde ocupaban asiento.

Una vez presentados todos los jugadores, fue el turno del cuerpo técnico, formado por dos entrenadores con titulación nacional, Luis Sánchez y Francis Panadero, y el equipo de voluntariado con Belén García, Rocío España, Ana Muñoz y Jorge Ortiz ‘Busti’.

A AVOI CF se unió la Grada de Animación #SiempreFuerte, formada por las familias de los jugadores, que accedieron al escenario cantando algunos temas adaptados para la ocasión.

Cabe señalar que AVOI CF cuenta con nueve entidades amigas que respaldan este proyecto durante la temporada 2025/26 y que están presentes en la equipación oficial de partido del equipo: Fundación “la Caixa”, Sanamar Alimentación, Rosario’s Burgers, Micropigmentación Capilar Gaspar, Restaurante Boca Llena, Mi Colchón, Clínicas Rincón Dental, Talleres Costa del Sol Nerja y Ayuntamiento de Frigiliana.

Asimismo, en la puesta de largo de AVOI CF han estado presentes Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga; Toñi Ledesma, diputada de Ciudadanía y Equilibrio Territorial; Carlos Bautista, delegado de Consumo y Salud, así como Natalia Mena, subdirectora médica del Hospital Regional Universitario de Málaga.

Miguel Bandera representó al Área de Deportes del Ayuntamiento de Málaga, mientras que Sebastián Cervantes, delegado de Entrenadores de Málaga, también asistió en representación de la Federación Malagueña de Fútbol. También destacó una importante presencia del Málaga CF, con Francisco Martín Aguilar, consejero consultivo, y Sebastián Fernández Reyes ‘Basti’ como máximo exponente de la Fundación Málaga CF.