Hasta el 15% de la población mundial cree ser alérgica a la penicilina: médicos malagueños alertan de diagnósticos falsos

Dar a conocer la importancia de un diagnóstico adecuado de las alergias a antibióticos, un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo, es el objetivo de la campaña de la European Academy of Allergy and Clinical Immunology (EAACI) a la que se ha sumado el Colegio de Médicos de Málaga.

En este sentido, Pedro Navarro, presidente del Colegio de Médicos de Málaga, ha asegurado que “dar visibilidad a este tipo de campañas internacionales es fundamental para mejorar la seguridad de los pacientes y contribuir a frenar la resistencia a los antibióticos, uno de los mayores retos de la medicina moderna”.

Además, ha hecho hincapié en que la falta de verificación de estas alergias “no sólo limita las opciones terapéuticas del paciente sino que también agrava un problema de salud pública de primera magnitud: la resistencia a los antibióticos”.

Por ello, insisten en que la importancia del uso responsable de los antibióticos y la correcta identificación de las verdaderas alergias son pilares básicos para preservar la eficacia de estos fármacos esenciales.

Por su parte, María José Torres, presidenta de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI) y jefa de Servicio de Alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga, ha asegurado que, según datos de la EAACI, entre el 8% y el 15% de la población mundial con acceso a la atención sanitaria está etiquetada como alérgica a la penicilina.

“La mayoría de esos diagnósticos son incorrectos o no han sido verificados mediante pruebas médicas”, ha señalado la experta.

Asimismo, ha añadido que “este error conlleva importantes consecuencias: tratamientos menos eficaces, estancias hospitalarias más largas, incremento de los costes sanitarios y contribución al desarrollo de bacterias multirresistentes”.

Un diagnóstico erróneo limita las opciones de tratamiento y empeora los resultados de salud. Esta campaña impulsa el cambio para corregir etiquetas, mejorar la seguridad y preservar los antibióticos para las futuras generaciones.

“Corregir las etiquetas significa salvar vidas, actuales y futuras”, ha apostillado la especialista, una de las mejores investigadoras a nivel internacional en alergia a medicamentos.

La campaña de la Academia Europea tiene como objetivos aumentar la concienciación sobre los peligros de las etiquetas incorrectas de alergia a los antibióticos, empoderar a pacientes y profesionales sanitarios mediante herramientas y formación, promover protocolos de evaluación de alergias basados en la evidencia y fomentar la prescripción racional de antibióticos para proteger su eficacia a largo plazo.

Recomendaciones

Aquellas personas, niños o adultos, que tengan diagnosticada una alergia a un antibiótico o bien sospechen que pueden ser alérgicas deben acudir a su pediatra o médico de Familia para que pueda derivarle al especialista en Alergología y poder hacerse las pruebas oportunas que determinarán si la alergia es falsa o real.

También es muy importante, y esto es un mensaje del Colegio de Médicos para toda la ciudadanía, evitar la automedicación. El facultativo es quien debe recetar los medicamentos.