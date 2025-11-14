Así avanza el Tercer Hospital de Málaga: la Junta de Andalucía colocará la primera piedra a principios de 2026

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía prevé colocar la primera piedra del Tercer Hospital de Málaga a principios de 2026, según ha anunciado el presidente Juanma Moreno. El nuevo hospital será la mayor infraestructura sanitaria de la región, con 815 habitaciones, 80 camas de UCI, 48 quirófanos y áreas específicas para docencia e investigación. El complejo contará con cuatro torres de hospitalización, patios ajardinados, un edificio de aparcamiento con fachada verde y una gran plaza peatonal que conectará con el entorno urbano. En 2026, la Junta también invertirá en el Hospital Universitario Costa del Sol, el traslado del Centro de Transfusiones y la construcción de un edificio de protonterapia en el Hospital Materno-Infantil.

Nuevo paso en el camino para que el Tercer Hospital de Málaga sea una realidad. La Junta de Andalucía asegura que la primera piedra de esta infraestructura sanitaria, que será la más grande de la región, se colocará a principios del próximo año.

Así lo ha informado Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, durante la inauguración del Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga, tras preguntarle al consejero de Sanidad, Antonio Sanz.

La primera piedra se colocará “si todo va bien”, según ha informado Moreno, que ha remarcado que con esta acción “se dará comienzo formalmente a una de las obras más esperadas por parte de la sociedad andaluza y malagueña de manera especial”.

Así será el Tercer Hospital de Málaga

El Tercer Hospital de Málaga será la suma de diferentes bloques de 15 plantas (12 de ellas en superficie) que contarán con un basamento común, que dará cabida a 815 habitaciones, una zona de urgencias con 31 consultas médicas, ocho de enfermería y 61 camas de observación.

Además, tendrá 80 camas de UCI y un bloque quirúrgico con 48 quirófanos, 158 salas para las especialidades médicas y 38 para enfermería, así como un área específica destinada a la docencia y la investigación.

La propuesta final apuesta por patios ajardinados, que dotarán de iluminación natural a las zonas que lo requieran. Por encima del basamento se levantan cuatro torres de hospitalización, separadas por una entreplanta técnica que posibilita resolver las necesidades de instalaciones. Los núcleos de comunicación vertical permiten una óptima relación de los servicios, con una separación clara de los diferentes flujos.

De cara a dar una solución al remate visual de los edificios de viviendas existentes en la calle Blas de Lezo, a la vez que permitir la ventilación e iluminación de los huecos abiertos en esta medianera, se plantea la creación de un edificio de aparcamiento con fachada ajardinada paralelo a dicha calle, que a su vez permita dar servicio de aparcamiento a los dos centros hospitalarios existentes y en funcionamiento, mientras se ejecutan las obras del nuevo hospital.

Entre el nuevo hospital y el edificio de aparcamiento se genera una gran plaza urbana peatonal que unirá la avenida del Arroyo de los Ángeles y la calle Velarde, y que sirve de espacio de encuentro entre el hospital y su entorno urbano.

El basamento del edificio de aparcamiento alojará locales comerciales y de restauración que darán vida a este espacio y fomentarán la conexión del hospital con el barrio circundante. Este gran espacio se articula como una calle peatonal que comunica Arroyo de los Ángeles con la calle Velarde, salvando el desnivel existente mediante unas zonas aterrazadas.

Desde esta plaza se plantea una entrada centralizada al hospital, que a través de un amplio vestíbulo pasante que recorre el edificio de norte a sur, da acceso a todas las áreas ambulatorias y de visitas a pacientes hospitalizados. Este vestíbulo contará por tanto con accesos en sus dos extremos y en su zona central.

Otras inversiones sanitarias del 2026

Asimismo, Moreno ha señalado que en el 2026, la Junta de Andalucía va a invertir 5 millones de euros en el Hospital Universitario Costa del Sol, 8 millones más para trasladar el Centro de Transfusiones de Málaga a una nueva sede cerca del Hospital Civil y otros 8 millones más para construir el edificio de protonterapia en el Hospital Materno-Infantil.