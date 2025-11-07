Las enfermedades vasculares, un “grave problema de salud pública” en España: afectan a la mitad de los mayores de 50

El ictus o infarto cerebral se produce por la obstrucción de una arteria.

Las enfermedades vasculares representan “un grave problema de salud pública” en España. Sin embargo, pese a su elevada incidencia, los profesionales destacan que los avances en tratamientos mínimamente invasivos están revolucionando el abordaje de las patologías que afectan a venas y arterias.

Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado 300 especialistas de todo el mundo que se han congregado en Málaga en el VII Congreso Internacional del Capítulo de Cirugía Endovascular de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular.

El contexto con el que se ha celebrado este encuentro es la creciente incidencia de las enfermedades vasculares. En concreto, las patologías de este tipo afectan ya a cerca del 50% de la población que tiene más de 50 años.

Los casos van aumentando cada año debido al envejecimiento de la población y al incremento también de la incidencia de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo y el tabaquismo.

Entre las enfermedades vasculares con mayor incidencia, tanto en Málaga como en España, se encuentra el ictus. El accidente cerebrovascular se produce por el estrechamiento de las principales arterias que abastecen de sangre al cerebro.

En Málaga, la incidencia es de 200 casos por cada 100.000 habitantes al año y una prevalencia de 8 casos por 1.000 habitantes. Esto supone que al año en Málaga sufren un ictus unas 3.000 personas.

Los especialistas en este tipo de enfermedades de la provincia trabajan en las diferentes unidades de ictus para aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida de sus pacientes.

En concreto, en la Unidad de Ictus del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga desde 2021 han tratado 5.000 pacientes y este año ya han atendido a 500 pacientes. Por lo que de media al mes atienden a un centenar de pacientes y a un millar al año.

Las enfermedades vasculares, la primera causa de muerte en España

En España, las enfermedades del ámbito vascular representan la primera causa de muerte, responsables de cerca del 30% de los fallecimientos, mientras que en Andalucía la cifra se eleva a más de un tercio de todas las muertes registradas.

En el caso de Málaga, de una enfermedad cerebrovascular fallecieron durante 2024, 751 personas.

En cuanto a las nuevas técnicas endovasculares, los expertos han asegurado en este congreso celebrado en Málaga, que se han consolidado como una auténtica revolución médica, siendo la opción escogida para abordar el 80% de este tipo de intervenciones.

Actualmente, su carácter es mínimamente invasivo, ya que se realizan mediante catéteres que son introducidos en el cuerpo a través de pequeñas incisiones, permiten tratar aneurismas, obstrucciones arteriales, trombosis venosas o insuficiencias venosas con menos complicaciones, menor sangrado, reducida estancia hospitalaria y una recuperación más rápida que la cirugía abierta tradicional.

Además, han ampliado de manera notable el espectro de pacientes beneficiarios, incluyendo a personas más jóvenes y a casos complejos que antes no podían tratarse quirúrgicamente.



En este punto, Alejandro Rodríguez Morata, presidente del Capítulo de Cirugía Endovascular y jefe del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud Málaga, aseguró que "el desarrollo de la cirugía endovascular ha supuesto una auténtica revolución porque hoy tratamos patologías que antes eran inaccesibles, con resultados excelentes, menor mortalidad y una recuperación más rápida".