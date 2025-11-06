El autismo toma voz en Málaga en un ciclo que une ciencia, educación e historias: “Hay que escuchar para comprenderlo"

Las claves nuevo Generado con IA La Fundación Autismo Sur y la Cátedra de Autismo de la Universidad de Málaga organizan el ciclo 'Conocimiento y buenas prácticas en autismo', con jornadas en Torremolinos y la UMA. El ciclo aborda el autismo desde perspectivas científica, educativa y vivencial, con ponencias de expertos y testimonios personales, incluyendo al joven Pau Brunet y el equipo de Orientación Autismo Sur. Las jornadas incluyen temas como la innovación educativa, apoyos sensoriales, regulación emocional y la integración de ciencia y experiencia personal en la comprensión del autismo. El programa está dirigido a profesionales, familias y estudiantes, con inscripciones abiertas y actividades para fomentar la convivencia y el intercambio de conocimientos entre los asistentes.

El autismo necesita espacios donde la comprensión y la evidencia se encuentren. Por ello formar, sensibilizar y hacer que la población comprenda qué es este trastorno es algo fundamental y la Fundación Autismo Sur ha tomado cartas en el asunto.

La fundación, junto a la Cátedra de Autismo de la Universidad de Málaga han organizado el programa Conocimiento y buenas prácticas en autismo. Un evento compuesto por tres jornadas formativas que se llevarán a cabo en dos localizaciones.

El ciclo, de carácter multidisciplinar, abordará el autismo desde una perspectiva científica, educativa y vivencial, ofreciendo una mirada basada en la evidencia y en la experiencia.

La primera e inaugural tendrá lugar el sábado 29 de noviembre de 09.00 a 14.00 horas en el Palacio de Congresos de Torremolinos como parte del III Congreso Nacional de Autismo y englobada en la Semana de la Discapacidad de Torremolinos.

Tendrá un enfoque divulgativo y práctico y estará centrada en la innovación educativa y en la comprensión del autismo desde la experiencia autista y las buenas prácticas docentes.

En ella participarán el niño de 12 años Pau Brunet, auténtico fenómeno social en las redes, donde impacta y visibiliza su autismo desde un punto de vista personal y juvenil; y el equipo de Orientación Autismo Sur, proyecto educativo creado por los docentes Ginés Ciudad-Real y María José de Luis que promueve con recursos gratuitos una educación inclusiva, creativa y accesible.

La segunda jornada se celebrará ya en 2026, durante la mañana del viernes 20 de febrero en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, y estará centrada en las familias de la mano de Dafne Santana, terapeuta ocupacional, y Josefina Gibons, especialista en comunicación multimodal.

Ambas abordarán en una ponencia conjunta la importancia de los apoyos sensoriales, la regulación emocional y las prácticas centradas en la persona.

Por último, la tercera se llevará a cabo en el mismo emplazamiento y horario que la anterior el viernes 20 de marzo con el psicólogo y lingüista peruano Ernesto Reaño como cabeza de cartel y una mesa redonda posterior.

Será un cierre de ciclo con una mirada profunda hacia la neurodiversidad, la identidad autista y el respeto a las diferencias individuales, integrando ciencia y experiencia personal.

En este punto, Luciano Alonso, presidente de Fundación Autismo Sur, explicó durante la presentación del programa que los protagonistas de las jornadas son “personas punteras y de perfiles mediáticos” porque quieren “ponerlas a disposición del autismo en este ciclo”.

Su punto de partida fue con la jornada en la que Temple Grandin fue la protagonista, por ello han apostado por “perfiles con tirón y con una forma de ver y entender el autismo acordes a nuestra filosofía”.

Por su parte, José Francisco Guerrero, director de la Cátedra de Autismo de la UMA, aseguró que este ciclo “no resuelve la demanda que existe, pero es un granito de arena” a seguir concienciando a la población sobre el autismo.

Este ciclo formativo está dirigido y abierto a profesionales, familias y estudiantes, con opciones de precio reducido para este último colectivo.

Las inscripciones ya están abiertas a través de la plataforma Entradium e incluyen en todas las jornadas un desayuno servido por Lepanto que adquirirá un rol vertebrador ya que valdrá como espacio de descanso, convivencia y conocimiento compartido entre los participantes.